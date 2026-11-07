Brasil sofre goleada e termina em 4º lugar no Mundial Feminino Sub-17

No ano passado, o Brasil também terminou na quarta colocação, até então a melhor campanha da seleção no Mundial. Na ocasião, também sob comando da técnica Rilany Silva, a seleção foi superada pelo Méxiconos pênaltis.
No duelo de hoje, as norte-coreanas ditaram o ritmo de jogo desde o início. Com rápidos contra-ataques, abriram o placar aos 11 minutos com Kim Won Sim. Depois ampliaram com Ri Ui Gyong aos 43. Recuada, a seleção terminou a primeira etapa sem nenhuma finalização enquanto as adversárias finalizaram 11 vezes.
Após o intervalo, a Coreia do Norte seguiu no controle da partida. Ri Ye Rim marcou o terceiro aos 15 minutos e, 10 minutos depois, Ri Ui Gyong fez o segundo dela no jogo. Ela acertou um belo chute de fora da área, aumentando para 4 a 0 a vantagem das norte-coreanas. Antes do fim, o Brasil ainda levou dois gols seguidos: Yu Jong Hyang balançou a rede aos 40 minutos e Ri Kyong Im fechou a goleada no minuto seguinte.
Campanha brasileira
FASE DE GRUPOS
Brasil 6 x 2 Canadá
Brasil 3 x 3 Gana
Brasil 3 x 0 Noruega
OITAVAS
Brasil 3 (8) x (7) 3 Polônia
QUARTAS
Brasil 2 x 1 China
SEMIFINAIS
Brasil 1 x 3 Nigéria
DISPUTA DO BRONZE
Brasil 0 x 6 Coreia do Norte