Após ser baleada pelo namorado, no domingo (1º), a jovem foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a direção da unidade, a confirmação de morte encefálica ocorreu na segunda-feira (2).

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital. O delegado Andre Felippe Cavalcante afirmou que Anderson inicialmente foi preso por tentativa de feminicídio. No entanto, após a morte de Anabella, a tipificação do crime mudou: "Ele foi preso em flagrante por feminicídio tentado, que se consumou posteriormente", disse o delegado.