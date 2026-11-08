'A gente espera que a justiça seja feita', diz tio da vítima

Tio da jovem, Michael Souza lamentou a perda, mencionando o apelido carinhoso dela. "A gente nunca vai aceitar a perda, ainda mais da forma que foi. Uma forma trágica, uma forma que não é justa. A Bella era uma menina tranquila, feliz, alegre. Então, a gente fica triste e indignado". Ele ainda cobrou as autoridades, explicando o motivo da família ter se mobilizado durante o velório:

"A gente espera que a justiça seja feita. Demonstrar nossa manifestação para que a justiça seja feita, de verdade. Que o júri não possa olhar para ele e ver um menino inocente, que fez algo sem querer. Não existe você dar um tiro na cabeça de uma pessoa sem querer. Com certeza ele teve intenção e nós temos provas que ele já ameaçava ela e ela não conseguiria sair desse relacionamento porque ele a ameaçava. A gente espera que a justiça seja feita".