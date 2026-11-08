Acusado preso em flagrante

Anderson foi preso em flagrante na segunda-feira passada (2), após balear Anabella no domingo (1º). Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) o localizaram na região Central da cidade.

A investigação teve início na noite de domingo, quando os agentes receberam informações de que um homem havia atirado na cabeça da namorada, na comunidade de Rio das Pedras. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Anderson Barbosa Alencar até o fechamento desta edição. O espaço está aberto para possíveis manifestações.