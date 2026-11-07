Morre Richard Lloyd, guitarrista do Television, aos 75 anos

Richard Lloyd, guitarrista da banda Television, morreu neste sábado, 7, em decorrência de um câncer no duto biliar (colangiocarcinoma), aos 75 anos. A informação foi confirmada por sua família em comunicado enviado ao jornal The New York Times.

O grupo Television surgiu em 1973 e marcou época no punk rock, mesmo inicialmente tendo durado apenas até 1978, com dois álbuns lançados - retornariam em 1992. Além de Richard Lloyd, também faziam parte Tom Verlaine (vocalista e guitarrista), Richard Hell (baixista) e Billy Fica (baterista).

A banda teve influência importante para a mudança de sonoridade do hoje lendário clube CBGB (Country, Blue Grass and Blues), de Hilly Crystal, que passou a dar mais espaço para o punk em Nova York.

O disco de estreia, Marquee Moon, costuma ser indicado como um dos melhores e mais importantes da história do rock. "Com uma sonoridade única, alia harmonias trabalhadas, letras poéticas e uma textura de guitarras que se cruzam desafiando o conceito de ritmo e solo. Tanto Tom Verlaine quanto Richard Lloyd solavam e tocavam bases rítmicas instigantes, em canções com o lirismo de Venus ou mais pesadas como See no Evil", consta em crítica publicada no Estadão em 2011.

"Meio sem querer, porque Verlaine não conseguia cantar e solar ao mesmo tempo, ele e Richard Lloyd criaram uma batalha de guitarras que se tornou o principal trunfo e marca registrada do Television e influenciou muita gente, como os Strokes. Eles dividiam os solos meio a meio, sendo que Lloyd liderava quando Verlaine cantava", consta, em outro texto publicado no Estadão, em 2020.