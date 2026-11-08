Saiba por que Xuxa cancelou ida ao 'Teleton' no SBT de última hora

A apresentadora Xuxa Meneghel publicou um vídeo justificando sua ausência no Teleton 2026, campanha solidária que toma conta da programação do SBT entre a última sexta, 6, e este sábado, 7.

O motivo, segundo ela, foi o impedimento do avião em que viajaria em decolar do Rio e pousar em São Paulo por conta das fortes chuvas que atingiram a região Sudeste do Brasil hoje.

"Estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro e tentando ir para São Paulo. para fazer o Teleton. Só que não tem 'teto', não tem como eu sair, e não tem como eu chegar. Vou pedir desculpas para todos vocês e pedir que façam a doação de vocês por pix, por favor!", disse Xuxa em transmissão ao vivo na noite de sábado.

A apresentadora ainda agradeceu Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos que comanda parte das atrações do programa nos últimos anos: "Obrigada mais uma vez por acreditar na minha imagem, no meu nome, me chamar para participar deste projeto tão bonito."

"Peço a todos vocês que ajudem. A Angélica vai estar lá. Amiga, arrasa aí! Super beijo carinhoso. Queria estar aí com vocês todos, mas, infelizmente, não vai dar. Para não ter nenhum risco, o pessoal aqui do aeroporto disse: não vai. Desculpa, desculpa, desculpa. A toda a galera do SBT, obrigada por acreditar em mim", concluiu Xuxa.