Enem: mais de 5 milhões de candidatos são esperados neste domingo

Mais de 5,05 milhões de estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O exame é dividido em dois dias de provas, sendo o primeiro neste domingo (8) e o segundo no próximo domingo (15). Os candidatos precisam ficar atentos ao horário de chegada para não perder a prova.





De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entrada nos locais de exames só serão permitidas das 12h às 13h. Depois disso, os portões fecham e ninguém mais pode acessar os locais. A prova começa às 13h30.



É importante destacar que os portões abrem e fecham simultaneamente em todos os locais do país e que os horários divulgados acima são de Brasília. Portanto, se o candidato estiver nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da maior parte do Amazonas, os portões fecharão às 12h (hora local).



No Acre e no extremo oeste do Amazonas (parte que tem o mesmo fuso horário do Acre), os portões fecham às 11h (hora local).

LEIA MAIS: Enem 2026: saiba como funciona a prova e a correção das questões De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entrada nos locais de exames só serão permitidas das 12h às 13h. Depois disso, os portões fecham e ninguém mais pode acessar os locais. A prova começa às 13h30.É importante destacar que os portões abrem e fecham simultaneamente em todos os locais do país e que os horários divulgados acima são de Brasília. Portanto, se o candidato estiver nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da maior parte do Amazonas, os portões fecharão às 12h (hora local).No Acre e no extremo oeste do Amazonas (parte que tem o mesmo fuso horário do Acre), os portões fecham às 11h (hora local).

O que levar

Antes de sair de casa, é importante o estudante conferir seu cartão de confirmação, para saber o local das provas. O documento pode ser consultado na página do participante.



Para fazer a prova, os candidatos devem levar a via original de um documento oficial com foto, que pode ser uma identidade emitida pelos órgãos estaduais de identificação, carteira nacional de habilitação válida, carteira de trabalho (desde que emitida após 27 de janeiro de 1997) ou passaporte. Documentos digitais devem ser apresentados nos aplicativos originais ou no GOV.BR.



Além disso, será necessário levar uma caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente. O cartão de confirmação não é obrigatório, mas o Inep aconselha o candidato a levá-lo consigo. Se, por acaso, o candidato precisar comprovar que estava fazendo o exame, é preciso levar a declaração de comparecimento já impressa, para que o responsável pelo local de prova a assine.



Ao chegar no local de prova, o fiscal fornecerá um envelope porta-objetos, onde todos os pertences que não sejam obrigatórios para a realização da prova deverão ser colocados, como o próprio cartão de confirmação, óculos escuros, bonés (e similares), livros, protetores auriculares, fones de ouvido, relógios e quaisquer dispositivos eletrônicos (como celulares e tablets). Todos os eletrônicos devem estar desligados.



As orientações completas podem ser conferidas no site do Enem.



Provas

As provas são aplicadas em dois dias. Neste domingo (8), os participantes fazem a redação e respondem a questões de conteúdos de linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, educação física, artes, tecnologias da informação e comunicação) e ciências humanas e suas tecnologias (geografia, história, filosofia e sociologia).



A prova terá a duração de cinco horas e meia, se encerrando às 19h (horário de Brasília). Os candidatos precisam ficar na sala de aula pelo menos até as 15h30. Só será permitido levar o caderno de questões se o participante deixar a sala de exame, em definitivo, a partir das 18h30.



No próximo domingo (15), a prova terá a duração de cinco horas, se encerrando, portanto, às 18h30 (horário de Brasília). Nesse exame, serão cobrados conhecimentos de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e de matemática e suas tecnologias (matemática).



Os candidatos também precisam se manter na sala de aula pelo menos até as 15h30. Só será permitido levar o caderno de questões, se o participante deixar a sala de exame, em definitivo, a partir das 18h.