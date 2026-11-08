Justiça converte em preventiva a prisão de agressor de vizinhas

A Justiça do Rio converteu para preventiva a prisão temporária do lutador Lucas Portela Fontana Gomes, que foi detido por agredir duas vizinhas em um prédio na Avenida Maracanã , na Zona Norte da capital. A decisão ocorreu durante audiência de custódia realizada neste sábado (7).

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5). Por volta das 1h10, policiais militares e guardas municipais foram acionados para comparecer ao edifício, onde o suspeito, que também mora no local, teria invadido apartamentos e agredido vizinhos. Antes disso, a confusão já havia começado dentro da própria residência de Lucas.

Segundo o registro policial, o homem teria ameaçado matar todos que estavam em um dos apartamentos. Uma das moradoras, ao ouvir os gritos de socorro e saber que uma idosa permanecia sozinha em um dos imóveis, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Ao sair do elevador, ela foi surpreendida pelo lutador, que a teria obrigado a ficar de joelhos e passou a desferir golpes contra sua cabeça e seu rosto, além de aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.

Assista:

Vídeo mostra mulher sendo espancada por lutador no elevador de prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso nesta sexta-feira (6). Crédito: Divulgação https://t.co/u0qwQJBOV8 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 6, 2026

A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

A 18ª DP (Praça da Bandeira) abriu um inquérito para investigar o caso. Os agentes realizaram diligências, ouviram as vítimas e as testemunhas, assim como analisaram as imagens das câmeras que registraram as agressões.

Após reunir as provas, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão temporária de Lucas, cumprida na manhã da última sexta-feira (6). Policiais do 6º BPM (Tijuca) e guardas municipais estiveram no prédio para auxiliar a prisão. Segundo a PM, o lutador resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com um dos PMs, que atirou na perna do suspeito para conter suas investidas. Lucas foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Para a juíza Laura Noal Garcia, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão. O caso está sob segredo de Justiça.

Lucas deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.



A reportagem ainda não localizou a defesa do lutador. O espaço está aberto para manifestação.