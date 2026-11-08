Sobrevivente de ataque há dois meses, empresário é morto em Nilópolis

Raphael Andrade de Souza, dono da oficina de motos Rafa Motos, foi assassinado a tiros, neste sábado (7), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O homem já havia sido vítima de um ataque ocorrido em agosto, no mesmo estabelecimento. Na ocasião, o empresário sobreviveu ao disparo, mas três pessoas morreram.

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Segundo relatos de testemunhas, criminosos armados com fuzis executaram a vítima no interior da loja, que fica na Avenida Roberto Silveira, no bairro Olinda, em frente à estação de trem.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realização de perícia e instaurou um inquérito para apuar a morte. De acordo com a corporação, testemunhas serão chamadas para prestar depoimentos. Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer a dinâmica do crime.

No dia 27 de agosto deste ano, Raphael já havia sido baleado em um ataque a tiros na sua loja. Na época, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, e recebeu alta no dia seguinte.

Ainda não há informações sobre o enterro do empresário.

Três mortos

O ataque realizado em agosto deixou três homens mortos e uma mulher ferida, além de Raphael. O segundo sargento da Marinha Yuri Cardoso Dias Barreto, de 38 anos, morreu no local. Ele foi ao estabelecimento para verificar uma falha em sua motocicleta. O militar aguardava a análise de um funcionário quando acabou sendo atingido.

sepultamento de Yuri aconteceu no Cemitério de Ricardo de Albuquerque , na Zona Norte do Rio, com diversas homenagens de marinheiros. Amigos destacaram que ele era apaixonado pela família, por seu emprego e pelo Vasco da Gama. O militar deixou a mulher e um casal de filhos.

"Um exímio ser humano, um ótimo pai, trabalhador, um cara que batalhava muito para conquistar as coisas dele, batalhava pela família e pelos amigos, ótimo marinheiro. É uma perda muito grande, era muito novo. Certeza que os filhos, a esposa e a família estão bem encaminhados. Tudo vai dar certo", comentou um colega, que preferiu não se identificar, durante a cerimônia de despedida.

Outro homem que não resistiu aos ferimentos foi Antônio José Torres Guimarães. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já sem vida, vítima de múltiplos disparos. Seu enterro ocorreu no Cemitério de Olinda, em Nilópolis.

No terceiro dia depois do ataque, quem morreu foi o ex-policial militar Wellington do Nascimento Mello, de 40 anos. Ele ficou internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde deu entrada com diversas marcas de disparos, em estado gravíssimo. O ex-PM passou por cirurgia de emergência e ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O ataque também feriu Bruna Kelly Barbosa de Lima, de 23 anos. Ela foi baleada na coxa direita, passou por atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu e teve alta, com orientação de acompanhamento ambulatorial.