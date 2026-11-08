Homem é arrastado pelas chuvas no Capão Redondo e está desaparecido

O Corpo de Bombeiros de São Paulo realiza buscas na manhã deste domingo, 8, por um homem que foi arrastado pelas chuvas na Rua Goioxim, na Vila Fazzeoni, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Um vídeo, que mostra o momento, foi divulgado nas redes sociais.

No registro, divulgado pelo perfil Jardim Capelinha News no Instagram, o homem se agarra a uma vegetação enquanto é puxado pelas águas. As plantas arrebentam e ele é arrastado pela correnteza. Ele vestia uma blusa azul no momento do incidente.

Segundo os Bombeiros, uma viatura atua na região, nas imediações do córrego em que houve o registro. O homem segue desaparecido. Familiares e agentes da Polícia Militar acompanham as buscas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos e danos em estruturas foram registrados em diversas cidades da Grande São Paulo devido às chuvas de sábado, 7. O órgão emitiu 92 alertas de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com orientações para que a população permanecesse em locais seguros durante as tempestades.

Em Santa Bárbara d'Oeste, foram registradas 80 quedas de árvores e danos envolvendo fios da rede elétrica. Em Piracicaba, houve 19 ocorrências relacionadas à queda de árvores e galhos e, em Santa Isabel, 15 quedas de árvores com danos em residências, veículos, espaços públicos e propriedades particulares.

Também foram registrados impactos em Campinas, Hortolândia, Guareí, São Roque, Ribeirão Bonito, Cosmópolis, São João da Boa Vista, Queluz, Rincão, Monte Mor, Piedade, Taciba, Itaberá, São Bento do Sapucaí, Itápolis, Ibirá e Potirendaba.

Dentre as ocorrências, estão quedas de árvores, alagamentos, quedas de estruturas de construções, rompimentos de cabos de energia elétrica, danos em edificações e destelhamento de residências.

Em Santa Isabel, a estrutura da torre da antena de rádio do Batalhão de Polícia Militar foi afetada pela força dos ventos.

A Defesa Civil estadual orienta a evitar áreas alagadas e nunca atravessar ruas inundadas ou trechos com correnteza, seja a pé ou de veículo. Durante as tempestades, a orientação é procurar abrigo seguro e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

Em áreas de encostas, ao identificar sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e estalos no terreno, é preciso se afastar do local e acionar a Defesa Civil.

A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber gratuitamente os alertas por SMS, moradores devem enviar o CEP da localidade em que vivem para o número 40199.