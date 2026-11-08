Vazamento de água inunda rua no Alto de Pinheiros

Um vazamento na rede de água provocou um alagamento de grandes proporções na Rua Ernesto Nazaré, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Segundo a Sabesp, técnicos atuam no local para realizar o reparo "com o máximo de urgência". A companhia afirma que o serviço não deve impactar o abastecimento de água na região.

Na manhã deste domingo, 8, a água tomava uma boa parte da rua, próximo à esquina com a Avenida Pedroso de Morais. Ainda de acordo com a Sabesp, o serviço de reparo será executado de forma planejada e cautelosa, devido à presença de rede de gás no local.

A companhia afirmou que segue à disposição dos clientes na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.