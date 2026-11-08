Pescador morre durante tentativa de resgate

Um pescador de aproximadamente 50 anos morreu no interior de São Paulo após a embarcação em que ele estava tombar na noite de sábado, 7, durante uma tentativa de resgate devido ao mau tempo.





A morte foi confirmada pela Defesa Civil do Estado na manhã deste domingo, 8. O acidente aconteceu no Rio Dourado, na região da Pousada das Garças, em Lins, no centro-oeste paulista.





De acordo com a Defesa Civil, o mau tempo registrado na noite de sábado na região fez dois pescadores que estavam em uma embarcação no rio pedirem ajuda a um barco de maior porte, com quatro pescadores.





Quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos e danos em estruturas foram registrados em diversas cidades do Estado devido às chuvas de sábado.





A Defesa Civil emitiu 92 alertas de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com orientações para que a população permaneça em locais seguros durante as tempestades.





Homem é arrastado pela enxurrada na zona sul paulistana





Na capital paulista, um homem está desaparecido após ser arrastado pela enxurrada na Rua Goioxim, na região do Capão Redondo, na zona sul. Um vídeo, que mostra o momento, foi divulgado nas redes sociais.





No registro, divulgado pelo perfil Jardim Capelinha News no Instagram, o homem se agarra a uma vegetação enquanto é puxado pelas águas. As plantas arrebentam e ele é arrastado pela correnteza. Ele vestia uma camisa azul no momento do incidente.





Os bombeiros fizeram varreduras no piscinão, no córrego e ao longo do Rio Pinheiros. Os trabalhos continuam no leito do córrego, a partir do último ponto onde o homem foi visto. Ele segue desaparecido. Familiares e agentes da Polícia Militar acompanham as buscas.