Giovanna Antonelli relata turbulência em voo: 'Me despedi de todo mundo'

Giovanna Antonelli passou por um susto durante sua viagem de avião entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro no sábado, 7. "Achei que íamos de 'arrasta'", escreveu a atriz em um story de Instagram, mostrando uma imagem de quando estava orando dentro da aeronave, que sofreu uma turbulência.

"Foi o maior pânico da nossa vida! Foi o maior medo que eu passei na minha vida. Me despedi de todo mundo. Mandei mensagem para filho, filha, marido, irmão. Não lembrava de uma senha do banco. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho...", relatou a artista.

Giovanna Antonelli ainda relatou ter chorado e rezado para diversos santos: "São Jorge, São Miguel, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, Conceição...". O vídeo com o relato de Giovanna Antonelli foi publicado por Cristiano Ferreira, usuário do Instagram que estava ao seu lado no voo.

"Pegamos uma turbulência daquelas, tempestade terrível. O avião balançando e o pouso que não aconteceu. Tivemos de voltar para Belo Horizonte! O melhor foi a Giovanna, que, dentro do avião, já começou a mandar mensagens de despedida para todo mundo achando que era o fim. Mandou até senha do banco!", escreveu Cristiano.