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Seleção masculina inicia apresentação para últimos amistosos do ano

Parte da seleção brasileira desembarcou neste domingo (8) em Singapura, para os últimos amistosos do ano contra o Japão e os donos da casa, nos dias 14 e 17 de novembro, respetivamente. Os primeiros dos 26 convocados a se apresentar na concentração foram André Luiz, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.

A chegada de Bruno Guimarães, Bento e Gabriel Magalhães está prevista para as próximas horas. A expectativa da comissão técnica é que o grupo esteja completo até a próxima terça-feira (10).

O técnico Carlo Ancelotti comandará o primeiro treino nesta segunda (9), a partir da 5h (horário de Brasília), no Estádio Japan Besar. As atividades serão abertas à imprensa nos primeiros 15 minutos.

O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília) e, três dias depois, encara Singapura, às 7h. Ambas as partidas ocorrerão no Estádio Nacional de Singapura.

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