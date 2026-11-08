Pescador morre após embarcações virarem no interior paulista

Dois barcos pesqueiros viraram no Rio Dourado, na região de Lins (SP), na noite desse sábado (7). Dos seis pescadores embarcados, um deles não conseguiu nadar e morreu. O corpo foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste domingo.O homem tinha cerca de 50 anos.

O acidente ocorreu após um barco pequeno, com dois tripulantes, pedir ajuda a outro maior, devido ao mau tempo. Enquanto tentava socorrer o barco menor, houve o choque e as duas embarcações viraram. Não se sabe ainda em qual dos barcos trabalhava o pescador que morreu.

A Defesa Civil emitiu ontem 92 alertas no estado. Em Cachoeira Paulista, as rajadas de vento atingiram 126,7 km/h, com danos em aproximadamente 20 residências e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na capital paulista, um homem de aproximadamente 20 anos desapareceu em um córrego, por volta das 15h, na região do Capão Redondo. Os bombeiros continuam as buscas pelo jovem.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) distribuíram 130 kits de apoio para os municípios de Santa Isabel, Cachoeira Paulista, Queluz e Itápolis, cidades com registro de danos provocados por rajadas de vento.