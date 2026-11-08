'Teleton': Portiolli desabafa por meta abaixo do esperado na reta final

O Teleton 2026 enfrentou dificuldades para atingir a meta de R$ 30 milhões em doações na noite do último sábado, 7. Na reta final da programação solidária, o apresentador Celso Portiolli interrompeu o clima festivo para fazer um apelo ao público. Posteriormente, o objetivo foi alcançado, ainda que algum tempo depois do previsto para o encerramento da atração no SBT.

O que disse Portiolli no 'Teleton 2026'

O discurso teve início quando o marcador indicava cerca de R$ 15.990.000 arrecadados: "Sempre no Teleton, quando a gente chega na reta final, pensa que vai dar tudo certo e está tudo bem, tudo bacana. Mas venho trazer uma notícia que não é tão boa assim. As doações não estão no ritmo do 'foguete'. Não estão subindo muito, não."

"Se você não nos ajudar a partir de agora, nós não vamos bater a meta nesse Teleton. Vamos deixar crianças sem atendimento, famílias desesperadas", prosseguiu Portiolli, enquanto a câmera focava em um jovem com deficiência. "Está vendo esse menino que está aí? Ele pode, a partir do mês que vem, não ser atendido pela AACD. Já pensou nisso?"

"Se coloquem no lugar da mãe dele, da família dele. Você gostaria de sentir isso na pele? Ter um filho que precisa da AACD e não ser atendido? Nós precisamos da sua ajuda. De verdade, o momento é dramático."

'Sei que situação está difícil', diz Portiolli no 'Teleton'

Celso Portiolli destacou o momento de crise vivida por parte dos brasileiros: "Sei que a situação está difícil no Brasil. 81% da população está endividada, mas tem muita gente que foi abençoada no ano de 2026. Quem puder doar, vai nos ajudar muito, e na sua vida tenho certeza que de não fará uma grande diferença."

"'Ah, mas Portiolli, na minha família não tem ninguém que precisa.' Você não pode dizer isso. Você tem filhos, vai ter netos, tomara Deus que não aconteça nada, mas tem muita gente de qualquer idade que escorrega na escada, sofre um acidente de carro, e depende da AACD", prosseguiu.

Por fim, Celso Portiolli destacou: "Sempre os brasileiros ajudaram [com o Teleton], mas esse ano não é um ano fácil para todo mundo. Se você não nos ajudar, daqui a pouquinho nesse palco, [depois] dessa alegria de 24 horas, nós vamos ter lágrimas por não ter batido a meta. Serão lágrimas de artistas, de famílias, de crianças deficientes. É um apelo que eu faço. Muito obrigado e desculpem o meu desabafo."

'Teleton' bateu a meta em 2026

Posteriormente, os R$ 30 milhões foram alcançados. Para celebrar, Portiolli e Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, desceram por um escorregador carregando uma bandeja com copos cheios de água. Nomes como Galvão Bueno, Angélica, Liminha e Lorde Vinheteiro estavam no palco e também comemoraram a conquista no Teleton 2026.