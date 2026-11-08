Força Municipal prende dois e apreende três adolescentes em Botafogo

Agentes da Força Municipal realizaram uma ação, neste sábado (7), em Botafogo, na Zona Sul do Rio, contra roubo e associação criminosa. Dois homens acabaram presos e três adolescentes foram apreendidos.

Leia mais: Adolescentes são apreendidas por suspeita de furto em shopping na Barra



Durante patrulhamento de rotina na Avenida Lauro Müller, a equipe recebeu informações sobre um grupo suspeito de praticar roubos na passagem subterrânea da ciclovia. Durante patrulhamento de rotina na Avenida Lauro Müller, a equipe recebeu informações sobre um grupo suspeito de praticar roubos na passagem subterrânea da ciclovia.

Ao chegarem ao local, os agentes realizaram a abordagem de três suspeitos e foram procurados por uma vítima, que os reconheceu como autores do roubo de seu cordão de ouro e bolsa.



Segundo o relato da vítima, durante a fuga, um dos envolvidos havia jogado uma faca fora, que foi recuperada juntamente com a bolsa. Com o apoio de outras equipes da Força Municipal, os agentes realizaram novas abordagens, que resultaram na identificação dos demais envolvidos.



As equipes encaminharam todos os envolvidos à 10ª DP (Botafogo), onde os adultos permaneceram presos em flagrante e três adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os agentes também recuperaram um celular.

Cinco adolescentes apreendidas

Em outubro, cinco adolescentes foram apreendidas suspeitas de furtarem uma farmácia no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Os produtos, entre cosméticos e itens para cabelo, foram avaliados em aproximadamente R$ 300.

Segundo informações da Força Municipal, agentes realizavam patrulhamento na região do BRT e nas proximidades do shopping quando receberam informações de seguranças sobre a suspeita de furto no estabelecimento.



De acordo com o relato da representante da farmácia, três jovens entraram na loja e circularam pelo salão de vendas enquanto as funcionárias atendiam clientes. Uma delas teria escondido um produto de beleza na roupa, enquanto outra teria subtraído outros itens.



Ao perceber a situação, a representante acionou a segurança do shopping e acompanhou as jovens até outra loja. No local, houve um novo desentendimento, com relatos de ameaças e tentativa de agressão contra a funcionária.



Durante as diligências, agentes da Força Municipal localizaram as cinco jovens na Avenida das Américas, após receberem informações sobre a ocorrência na farmácia. Ao perceber a aproximação da equipe, uma delas tentou fugir pela calha do BRT, mas foi alcançada pelos agentes.



Outros produtos foram encontrados com as jovens, entre eles um boné e um short, além de objetos relacionados à ocorrência registrada na farmácia. Os materiais foram recolhidos pela equipe para apresentação à autoridade policial.

Após a abordagem, as cinco jovens foram conduzidas à 16ª DP (Barra da Tijuca), junto com os itens apreendidos. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade responsável pelo caso.