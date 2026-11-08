Candidatos relatam preparação e expectativa antes do Enem

Depois de meses de preparação, milhares de estudantes encararam neste domingo (8) o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 . Na porta de um local de aplicação na Tijuca, Zona Norte, candidatos chegaram acompanhados de familiares e dividiram expectativas, ansiedade e planos para o futuro. Para alguns, o exame representa mais uma etapa na busca por uma vaga na universidade. Para outros, é a oportunidade de transformar em resultado um ano inteiro de dedicação.

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Entre os estudantes ouvidos pelo MEIA HORA, estava Maria Fernanda, de 18 anos. Formada no ensino médio, ela passou o ano frequentando um curso preparatório e tenta conquistar uma vaga em Medicina. Este é o quarto Enem que realiza, experiência que, segundo ela, ajuda a lidar melhor com a pressão do dia da prova.



"Eu já estou mais ou menos acostumada. A expectativa é fazer uma boa prova, conseguir ficar tranquila e encontrar questões baseadas naquilo que estudei durante o ano", contou.



A preparação também é acompanhada de perto pelos pais, Marcelo e Simone Santos. Os dois demonstraram orgulho da dedicação da filha e da escolha profissional que ela pretende seguir. "É um orgulho muito grande, ainda mais sabendo que é uma profissão que ela escolheu para a vida e pela qual está se empenhando. Só temos orgulho de vê-la se preparando e correndo atrás desse objetivo", afirmou Marcelo. Simone resumiu o sentimento da família: "A gente sofre tanto com ela e espera tanto quanto ela. Ela vai ser vitoriosa, se Deus quiser". Entre os estudantes ouvidos pelo, estava Maria Fernanda, de 18 anos. Formada no ensino médio, ela passou o ano frequentando um curso preparatório e tenta conquistar uma vaga em Medicina. Este é o quarto Enem que realiza, experiência que, segundo ela, ajuda a lidar melhor com a pressão do dia da prova."Eu já estou mais ou menos acostumada. A expectativa é fazer uma boa prova, conseguir ficar tranquila e encontrar questões baseadas naquilo que estudei durante o ano", contou.A preparação também é acompanhada de perto pelos pais, Marcelo e Simone Santos. Os dois demonstraram orgulho da dedicação da filha e da escolha profissional que ela pretende seguir. "É um orgulho muito grande, ainda mais sabendo que é uma profissão que ela escolheu para a vida e pela qual está se empenhando. Só temos orgulho de vê-la se preparando e correndo atrás desse objetivo", afirmou Marcelo. Simone resumiu o sentimento da família: "A gente sofre tanto com ela e espera tanto quanto ela. Ela vai ser vitoriosa, se Deus quiser".

Candidatos apostam na rotina de estudos

Também aos 18 anos, Alessandra Farias, moradora do bairro Bom Retiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou ao exame com a expectativa positiva. Ela estuda desde o início do ano e pretende ingressar no curso de Biomedicina.



A redação está entre os pontos que despertam maior atenção da candidata. Apesar do nervosismo, Alessandra afirma que vem treinando ao longo dos últimos meses para chegar mais preparada ao momento da avaliação. "Fico nervosa, mas treino desde o começo do ano. A expectativa é que dê certo", disse.



A experiência de quem já enfrentou diferentes edições do exame também apareceu no relato de Nicolly Pontes, de 21 anos, moradora de Nova Iguaçu. Ela faz o Enem desde 2020, quando participou pela primeira vez como treineira, e mantém o objetivo de cursar Medicina.



Para Nicolly, a concorrência elevada não diminui a disposição de continuar tentando. A estudante afirma que conta com o apoio dos pais e de outros familiares para manter a rotina de preparação. "Eu faço Enem todos os anos porque Medicina é meu sonho. Não quero desistir. Graças a Deus, tenho a oportunidade de continuar estudando porque meus pais e familiares me proporcionam isso", relatou.



Mesmo com várias participações no exame, ela diz que a ansiedade não desaparece. A expectativa para a redação também faz parte da tensão que acompanha a chegada do primeiro dia de prova. "É um ano inteiro de preparação para esse dia. Quando chega, a gente fica em choque porque finalmente chegou, mas também fica feliz por poder colocar em prática tudo aquilo que construiu ao longo dos anos. Mesmo tendo feito vários Enems, o sentimento, o nervosismo e a ansiedade são sempre os mesmos", afirmou.





Perfil dos inscritos no Rio

O Rio de Janeiro tem cerca de 363,7 mil inscritos no Enem 2026, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) reunidos no Painel Enem. As mulheres representam a maior parte dos candidatos: são aproximadamente 237,1 mil inscrições femininas, diante de 126,6 mil masculinas.



No recorte por cor ou raça, o maior grupo é formado por pessoas que se declaram brancas, com cerca de 141,8 mil inscritos.



O Enem será aplicado neste domingo (8) e no próximo (15) em todos os estados do Brasil. Nos dois dias, pelo horário de Brasília: os portões abrem às 12h e fecham às 13h. As provas começam às 13h30, o primeiro dia termina às 19h e o segundo, às 18h30.



Cada área tem 45 questões, segundo o MEC. O local de prova está no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento não é obrigatório, mas o Inep recomenda levá-lo.