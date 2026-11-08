Candidata se atrasa para o Enem e culpa a chuva e o trânsito

MEIA HORA conversou com uma participante que ficou do lado de fora após o fechamento dos portões, às 13h, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2026 também foi marcado pelo triste momento de chegar atrasado no local. Neste domingo (8), a reportagem doconversou com uma participante que ficou do lado de fora após o fechamento dos portões, às 13h, na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

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Mô Irmão, de 26 anos, contou que saiu do trabalho e enfrentou dificuldades no trajeto até o local de prova. A estudante afirmou que estava trabalhando desde às 6h e dependia de transporte por aplicativo para chegar ao destino. Apesar da frustração, disse que pretende continuar tentando uma vaga em uma universidade pública.



"Estou muito chateada, principalmente porque estava trabalhando. Mas tenho fé de que vou passar no vestibular da Uerj [Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. Já passei para a segunda fase e vou fazer a prova no dia 29. Também vou tentar os vestibulares de meio de ano, relatou Mô.



A estudante explicou que uma universidade particular não está entre suas possibilidades e que pretende seguir tentando o ingresso em instituições públicas. Ela também contou que buscava uma vaga em uma unidade mais próxima de casa.



Ela disse que trabalha em casa e contou que encerrou as atividades ao meio-dia para seguir até o local de prova. O deslocamento, porém, levou mais tempo do que imaginava. "Quando vi no mapa, não achei que fosse levar tanto tempo para chegar. Mas estava muito trânsito. Precisei atravessar o túnel e passar por vários semáforos. A cidade inteira estava engarrafada", afirmou.



Mô pretendia cursar Administração e disse que também está se preparando para outros vestibulares, entre eles a segunda fase da Uerj. Mô Irmão, de 26 anos, contou que saiu do trabalho e enfrentou dificuldades no trajeto até o local de prova. A estudante afirmou que estava trabalhando desde às 6h e dependia de transporte por aplicativo para chegar ao destino. Apesar da frustração, disse que pretende continuar tentando uma vaga em uma universidade pública."Estou muito chateada, principalmente porque estava trabalhando. Mas tenho fé de que vou passar no vestibular da Uerj [Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. Já passei para a segunda fase e vou fazer a prova no dia 29. Também vou tentar os vestibulares de meio de ano, relatou Mô.A estudante explicou que uma universidade particular não está entre suas possibilidades e que pretende seguir tentando o ingresso em instituições públicas. Ela também contou que buscava uma vaga em uma unidade mais próxima de casa.Ela disse que trabalha em casa e contou que encerrou as atividades ao meio-dia para seguir até o local de prova. O deslocamento, porém, levou mais tempo do que imaginava. "Quando vi no mapa, não achei que fosse levar tanto tempo para chegar. Mas estava muito trânsito. Precisei atravessar o túnel e passar por vários semáforos. A cidade inteira estava engarrafada", afirmou.Mô pretendia cursar Administração e disse que também está se preparando para outros vestibulares, entre eles a segunda fase da Uerj.

Horário de fechamento e mais

No primeiro dia do Enem, os portões foram abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A prova começou às 13h30. Pelas regras de aplicação, candidatos que chegam depois do fechamento não podem entrar nos locais de prova.



O exame deste domingo contou com 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. O segundo dia de provas será no próximo domingo (15), com questões de Matemática e Ciências da Natureza. Os portões também abrirão ao meio-dia e fecharão às 13h.

Cada área tem 45 questões, segundo o Ministério de Educação (MEC). O local de prova está no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento não é obrigatório, mas o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) recomenda levá-lo.

O Rio de Janeiro tem cerca de 363,7 mil inscritos no Enem 2026, segundo dados do MEC. Desse total, aproximadamente 237,1 mil são mulheres e 126,6 mil, homens.

