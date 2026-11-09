Ataque a tiros, no dia 27 de agosto, no mesmo local, deixou três mortos

O ataque realizado na noite de 27 de agosto, na mesma oficina de motocicletas, deixou três homens mortos e uma mulher ferida, além de Raphael. O segundo sargento da Marinha Yuri Cardoso Dias Barreto, de 38 anos, morreu no local. Ele foi ao estabelecimento para verificar uma falha em sua motocicleta. O militar aguardava a análise de um funcionário quando foi atingido.

Outro homem que não resistiu aos ferimentos foi Antônio José Torres Guimarães. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já sem vida, vítima de múltiplos disparos.

No terceiro dia depois do ataque, quem morreu foi o ex-policial militar Wellington do Nascimento Mello, de 40 anos. Ele ficou internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde deu entrada, baleado, em estado gravíssimo. O ex-PM passou por cirurgia de emergência e ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A vítima foi excluída da Polícia Militar, a bem da disciplina, em novembro de 2022. No mesmo ano, ele havia sido preso em uma operação contra uma milícia que atuava em Nilópolis.

O ataque também feriu Bruna Kelly Barbosa de Lima, de 23 anos. Ela foi baleada na coxa direita, passou por atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu e teve alta, com orientação de acompanhamento ambulatorial.