Palmeiras bate Vasco nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

O Palmeiras garantiu presença na final da Copa do Brasil neste domingo (8) ao derrotar o Vasco nos pênaltis por 5 a 4, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, o Cruzmatino foi incansável e arrancou a vitória por 2 a 1 nos 90 minutos iniciais, levando a definição da vaga para as penalidades. Aí, brilhou a estrela do goleiro Carlos Miguel que, com mais de dois metros de altura, defendeu duas cobranças do time carioca (Lescano e Andrés Goméz). Além de carimbar a vaga na final, o Verdão assegurou presença na Copa Libertadores de 2027.

Pela segunda vez na história, a equipe paulista disputará a taça da Copa do Brasil contra o Grêmio. A primeira foi na edição de 2020, quando o Verdão levou a melhor e faturou o tetra – o time também venceu as edições de 1998, 2012 e 2015. Já o Tricolor gaúcho vai em busca do hexacampeonato, após os títulos obtidos em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016.

A final do torneio será em jogo único, no dia 6 de dezembro (um domingo), no Estádio Mané Garricha, em Brasília.

O jogo mal começou e aos dois minutos Piquerez quase abre o placar ao cruzar a bola pela esquerda. O goleiro Léo Jardim espalmou e a bola caiu nos pé de Giay, que chutou com perigo, mas a bola saiu rente à trave direita de Jardim. No minuto seguinte, foi o Vasco que teve a chance de marcar. Lescano partiu em contra-ataque, se livrou da marcação e dentro da área chutou forte, mas o goleiro Carlos Miguel defendeu.

Aos nove minutos, Piquerez cruzou na medida para Flaco López. O atacante argentino cabeceou certeiro, mas a bola caprichosamente carimbou o travessão do gol cruzmatino e saiu. Seis minutos depois, foi a vez de John Arias quase abrir marcador em São Januário. O atacante colombiano do Palmeiras disparou com a bola sem marcação, até desferir uma bomba, que explodiu na trave.do gol de Léo Jardim.

Logo em seguida, também aos 15 minutos, o Vasco partiu em contra-ataque. Cuiabano avançou pela esquerda, ganhou da marcação e cruzou para o argentino Colidio inaugurar o marcador ao bater de canhota no contra-pé do goleiro Carlos Miguel. O jogo seguiu em ritmo intenso. Aos 27 minutos, o Palmeiras quase empata, após bola levantada no ataque pra Flaco, que ajeita para Maurício cabecear em direção ao gol, mas Léo Jardim se adianta e defende com o braço direito. Com mais posse de bola, o Verdão seguiu pressionando em busca do empate, mas parou na defesa cruzmaltina.

Na segunda etapa o Palmeiras não perdeu tempo e igualou o placar aos 9 minutos. A jogada começou com Evangelista no meio campo, que lançou para Piquerez na esquerda. O lateral ganhou da marcação antes de acertar um golaço no canto esquerdo, que encobriu Léo Jardim. O empate favorecia o time paulista, que vencera o jogo de ida em casa por 1 a 0.

Precisando do desempate para definir a classificação nos pênaltis, aos 22 minutos o técnico do Vasco Pedro Emanuel colocou em campo o uruguaio Puma Rodriguez no lugar de Paulo Henrique na lateral-direita. Bastaram dois minutos para Puma aproveitar o cruzamento de Andrés Gómez para chutar com perigo em direção ao gol. Depois, aos 30 minutos, ele balançou a rede com bela cobrança de falta em dois tempos. Lescano passou para o camisa 2 mandar um torpedo, que furou a barreira por baixo, deixando o goleiro Carlos Miguel vendido. Embalado, o Cruzmaltino buscou ampliar, mas sem sucesso. A partida terminou mesmo em 2 a 1 e foi para as penalidades.

Cobrança de pênaltis

O Palmeiras abriu a série de cinco penalidades com Vitor Roque. Ele marcou o primeiro ao acertar o ângulo direito do gol de Léo Jardim, que chegou a tocar na bola. Em seguida, Lescano bateu baixo e Carlos Miguel defendeu. Em seguida, Gustavo Gómez chutou no alto e converteu mais um para o Verdão, que liderava o placar por 2 a 1.

A partir daí, Thiago Mendes, Santiago Soza e Colidio cobraram bem para o Vasco. Do lado palmeirense Ramón Sosa e Andreas Pereira também converteram. No entanto, na última das cinco cobranças do Verdão, Giay chutou fraco, facilitando a defesa de Léo Jardim. Em seguida, o uruguaio Puma Rodriguez chutou forte no canto direito do gol de Carlos Miguel, e deixou tudo igual: 4 a 4

Nas cobranças alternadas, Marlon Freitas chutou com frieza e acertou o canto esquerdo do gol de Léo Jardim. Depois o colombiano Andrés Goméz bateu na esquerda, mas o goleiro Carlos Miguel foi feliz ao cair para o mesmo lado. Defendeu e colocou o Palmeiras na final da Copa do Brasil.