ASSINE JÁ!
Geral

Lançamento de obras de Carmo Bernardes recupera produção do escritor

Depois de décadas fora de catálogo, os livros de Carmo Bernardes (1915-1996) vão ser relançados a partir deste mês de novembro pela Editora UFG. Escritor à frente de seu tempo, como define o ambientalista Pedro Novaes, a obra de Bernardes ainda é pouco reconhecida fora de Goiás, mas seus textos não só lhe valeram reconhecimento internacional como também continuam servindo de alerta sobre o desmatamento do cerrado.

“O Carmo foi uma figura muito singular da cultura de Goiás nas áreas da literatura e do meio ambiente. Os escritos dele e, em especial, aqueles que tratam do meio ambiente, mostram que foi um escritor realmente à frente do seu tempo”, afirmou Novaes à Agência Brasil.

Nascido em Patos de Minas (MG) e radicado em Goiás desde os cinco anos de idade, Carmo Bernardes teve trajetória marcada pelo trabalho rural, pela atuação na imprensa e por profundo conhecimento do cerrado.

“Ele fez de sua literatura uma ferramenta de luta para a preservação ambiental e a consequente valorização cultural da população rural e ribeirinha. Sua ligação com o cerrado era de amor e paz. Sempre dizia que era um aprendizado permanente. Quanto mais se conhece o cerrado, mais se apaixona”, diz sua filha, Ana do Carmo.

Ao longo de sua vida, Bernardes desenvolveu uma visão que relacionava a conservação dos ecossistemas à proteção das condições de vida das populações que dependiam deles.

“As comunidades tradicionais estabeleceram uma relação com o meio ambiente diferente da ocupação moderna, que é muito destrutiva. E embora o Carmo não usasse esse termo, sempre teve um olhar socioambiental.

Para ele, o cerrado só pode ser compreendido de fato se for considerada a cultura das comunidades que historicamente ocuparam esse lugar antes da agricultura e da pecuária moderna. Ele foi muito vanguardista nesse sentido”, disse Novaes.

Um homem da roça

Brasília (DF), 09/11/2026 - Escritor Carmo Bernardes - os livros de Carmo Bernardes (1915-1996). Foto: Editora UFG

Carmo Bernardes teve uma série de profissões. Foi trabalhador rural, carpinteiro, boiadeiro, pedreiro, pescador, funcionário público, vendedor de túmulos, dentista de populações ribeirinhas, jornalista, editor, escritor e cronista.

“A trajetória do escritor é muito particular porque ele é um homem da roça, um homem do mundo rural. É filho de uma família de pequenos agricultores de Minas Gerais, que migrou muito cedo para Goiás”, contou o historiador Marlon Salomon, um dos organizadores da coleção. “É alguém que vem da roça para a cidade e que, mais tarde, começa a escrever sobre esse mundo no qual nasceu, viveu e cresceu”, acrescentou.

Mesmo sem ter tido acesso a uma graduação formal, Carmo Bernardes sempre teve grande interesse em ler e estudar, lembra sua filha. “O meu pai era muito apegado à família e gostava de dividir com todos os assuntos que considerava importantes. Sempre que chegávamos à casa dele, ele estava lendo, fechava o livro, cumprimentava e passava a comentar assuntos importantes, às vezes sobre o que estava lendo”.

A grande importância de seu pai, diz Ana do Carmo, é ter feito "da literatura uma ferramenta de luta pela preservação ambiental e a consequente valorização cultural da população rural e ribeirinha”.

Lançamentos

A partir do dia 25 de novembro, a Editora UFG vai recolocar no circuito editorial três dos 20 livros do autor. Os primeiros a serem relançados serão Vida Mundo, que celebra 60 anos de publicação, Jângala – Complexo Araguaia e A ressurreição de um caçador de gatos, que conquistou o Prêmio Casa de las Américas, em 1991.

Além desses três, Salomon diz que ainda há a intenção de publicar outras obras do escritor. “Nós prevemos o lançamento de 20 livros, porque além desses três que publicaremos agora, há outros que Carmo publicou em vida. E há um romance e mais uma espécie de ensaio ecológico que foram lançados postumamente. Tem ainda um livro de memórias que ele não publicou, que fala sobre a ditadura militar e o golpe em Goiás”.

Para Ana do Carmo, o relançamento desses livros, especialmente neste momento, é fundamental para ampliar as discussões sobre o meio ambiente. “Essa é uma importante contribuição para o mundo, que está gritando por socorro no combate ao desmatamento e contra a invasão de nossas riquezas naturais”.

Para Pedro Novaes, a republicação das obras vai contribuir para reforçar o legado de Bernardes não só na questão ambiental como também na literatura ficcional brasileira. “Carmo merece ser reconhecido e ser colocado nesse cânone da literatura nacional brasileira. Para mim, o mais impressionante é a sua capacidade de não só falar de natureza e sociedade, mas de transformar esse modo de falar em um estilo próprio, uma forma própria de transitar, sem saltos abruptos, do técnico científico ao poético. Na minha opinião, isso é o mais genial da obra do Carmo”.

As mais lidas
    Recomendadas