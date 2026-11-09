Lançamento de obras de Carmo Bernardes recupera produção do escritor

“O Carmo foi uma figura muito singular da cultura de Goiás nas áreas da literatura e do meio ambiente. Os escritos dele e, em especial, aqueles que tratam do meio ambiente, mostram que foi um escritor realmente à frente do seu tempo”, afirmou Novaes à Agência Brasil.

Depois de décadas fora de catálogo, os livros de Carmo Bernardes (1915-1996) vão ser relançados a partir deste mês de novembro pela Editora UFG.

Nascido em Patos de Minas (MG) e radicado em Goiás desde os cinco anos de idade, Carmo Bernardes teve trajetória marcada pelo trabalho rural, pela atuação na imprensa e por profundo conhecimento do cerrado.

“Ele fez de sua literatura uma ferramenta de luta para a preservação ambiental e a consequente valorização cultural da população rural e ribeirinha. Sua ligação com o cerrado era de amor e paz. Sempre dizia que era um aprendizado permanente. Quanto mais se conhece o cerrado, mais se apaixona”, diz sua filha, Ana do Carmo.

Ao longo de sua vida, Bernardes desenvolveu uma visão que relacionava a conservação dos ecossistemas à proteção das condições de vida das populações que dependiam deles.

“As comunidades tradicionais estabeleceram uma relação com o meio ambiente diferente da ocupação moderna, que é muito destrutiva. E embora o Carmo não usasse esse termo, sempre teve um olhar socioambiental.

Para ele, o cerrado só pode ser compreendido de fato se for considerada a cultura das comunidades que historicamente ocuparam esse lugar antes da agricultura e da pecuária moderna. Ele foi muito vanguardista nesse sentido”, disse Novaes.

Um homem da roça

Carmo Bernardes teve uma série de profissões. Foi trabalhador rural, carpinteiro, boiadeiro, pedreiro, pescador, funcionário público, vendedor de túmulos, dentista de populações ribeirinhas, jornalista, editor, escritor e cronista.

“A trajetória do escritor é muito particular porque ele é um homem da roça, um homem do mundo rural. É filho de uma família de pequenos agricultores de Minas Gerais, que migrou muito cedo para Goiás”, contou o historiador Marlon Salomon, um dos organizadores da coleção. “É alguém que vem da roça para a cidade e que, mais tarde, começa a escrever sobre esse mundo no qual nasceu, viveu e cresceu”, acrescentou.

Mesmo sem ter tido acesso a uma graduação formal, Carmo Bernardes sempre teve grande interesse em ler e estudar, lembra sua filha. “O meu pai era muito apegado à família e gostava de dividir com todos os assuntos que considerava importantes. Sempre que chegávamos à casa dele, ele estava lendo, fechava o livro, cumprimentava e passava a comentar assuntos importantes, às vezes sobre o que estava lendo”.

A grande importância de seu pai, diz Ana do Carmo, é ter feito "da literatura uma ferramenta de luta pela preservação ambiental e a consequente valorização cultural da população rural e ribeirinha”.

Lançamentos

A partir do dia 25 de novembro, a Editora UFG vai recolocar no circuito editorial três dos 20 livros do autor. Os primeiros a serem relançados serão Vida Mundo, que celebra 60 anos de publicação, Jângala – Complexo Araguaia e A ressurreição de um caçador de gatos, que conquistou o Prêmio Casa de las Américas, em 1991.

Além desses três, Salomon diz que ainda há a intenção de publicar outras obras do escritor. “Nós prevemos o lançamento de 20 livros, porque além desses três que publicaremos agora, há outros que Carmo publicou em vida. E há um romance e mais uma espécie de ensaio ecológico que foram lançados postumamente. Tem ainda um livro de memórias que ele não publicou, que fala sobre a ditadura militar e o golpe em Goiás”.

Para Ana do Carmo, o relançamento desses livros, especialmente neste momento, é fundamental para ampliar as discussões sobre o meio ambiente. “Essa é uma importante contribuição para o mundo, que está gritando por socorro no combate ao desmatamento e contra a invasão de nossas riquezas naturais”.

Para Pedro Novaes, a republicação das obras vai contribuir para reforçar o legado de Bernardes não só na questão ambiental como também na literatura ficcional brasileira. “Carmo merece ser reconhecido e ser colocado nesse cânone da literatura nacional brasileira. Para mim, o mais impressionante é a sua capacidade de não só falar de natureza e sociedade, mas de transformar esse modo de falar em um estilo próprio, uma forma própria de transitar, sem saltos abruptos, do técnico científico ao poético. Na minha opinião, isso é o mais genial da obra do Carmo”.