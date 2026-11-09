Noruega anuncia aporte de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia

No primeiro dia da 31ª Cúpula do Clima da ONU (COP31), a Noruega anunciou um aporte de R$ 350 milhões no Fundo Amazônia. O País, que é o principal parceiro do Brasil no fundo, afirmou que a contribuição é um "reconhecimento" pelos resultados recordes obtidos pelo País na redução do desmatamento.

Em outubro, o governo brasileiro anunciou que o desmate na Amazônia e no Cerrado registrou o menor índice da série histórica. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) mostraram que a entre agosto de 2025 e julho de 2026 foram desmatados 3.335 km? na Amazônia, a menor área desde 1988. No Cerrado, foram desmatados 5.516,69 km?, a menor área desde 2001, quando o desmate começou a ser medido no bioma.

"Os resultados do Brasil são impressionantes e importantes não apenas para o País, mas para todo o mundo. Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceira de longo prazo nesse esforço", afirmou a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland.

Antes mesmo do aporte, o Fundo Amazônia chegou a R$ 7,8 bilhões de investimentos entre 2023 e 2025. O montante é um dos pontos que serão destacados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua participação na COP31. Lula chega a Antália nesta terça-feira, 10.

O Fundo Amazônia foi reativado pelo governo Lula após ser paralisado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a criação do mecanismo em 2008, a Noruega já aportou R$ 3,8 bilhões no fundo. Gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Amazônia apoia projetos de produção sustentável, monitoramento, prevenção ao desmatamento, entre outros. Atualmente, o Fundo apoia 156 iniciativas na Floresta Amazônica.