Pai de menina baleada pela irmã de 5 anos tinha registro de CAC

O pai da menina de 3 anos que morreu após ser atingida acidentalmente por um disparo feito pela irmã, de 5, tinha registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). No momento do ocorrido, os pais das crianças dormiam em outro cômodo da casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, e acordaram ao ouvir o barulho do tiro.





Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova ferida e a levaram ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. Apesar do atendimento, ela não resistiu.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital. No local, os policiais confirmaram a morte da menina.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os pais da vítima foram ouvidos, e a arma foi apreendida. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. LEIA MAIS: PM faz operações na Zona Norte para combater atividades criminosas Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova ferida e a levaram ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. Apesar do atendimento, ela não resistiu.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital. No local, os policiais confirmaram a morte da menina.O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os pais da vítima foram ouvidos, e a arma foi apreendida. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a novembro deste ano, 14 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio. Desse número, quatro morreram.

Tiroteios e barricadas em chamas causam tensão na Vila Sapê

Moradores da comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio, viveram momentos de tensão, neste domingo (8), devido a mais um episódio relacionado às disputas territoriais que assolam a região. Relatos apontam que milicianos invadiram a localidade, que estava sob controle da facção Comando Vermelho (CV). Houve intensos tiroteios e vias foram obstruídas por objetos em chamas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos incendiados na Estrada dos Bandeirantes. Um ônibus da linha 810 (Pontal x Taquara) também foi usado como barricada.

De acordo com a Mobi-Rio, uma manifestação, ocorrida próximo às estações de BRT Recanto das Palmeiras e Vila Sapê, impactou as linhas 35, 46 e 54, deixando os articulados com intervalos irregulares.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre disparos de arma de fogo nos acessos à comunidade. De imediato, uma equipe foi enviada ao local, onde criminosos também teriam incendiado objetos.



No momento da chegada dos policiais, não havia mais registros de confrontos e nenhum dos envolvidos na ação foi localizado. Os PMs desobstruíram as vias e reforçaram o policiamento na região.