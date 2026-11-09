Falta de energia suspende aulas em escolas da Baixada Fluminense



As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio neste fim de semana provocaram quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia em diferentes regiões. Nesta segunda-feira (9), escolas municipais de Nova Iguaçu, Japeri e Queimados, na Baixada Fluminense, suspenderam as aulas devido à falta de luz. Além dessas unidades, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) também interrompeu as atividades.

Em nota, a Prefeitura de Queimados informou que as aulas foram suspensas para que equipes de engenharia possam vistoriar todas as escolas e avaliar possíveis danos à estrutura física dos prédios. A medida busca garantir a segurança de alunos e profissionais da rede municipal.



Já a Prefeitura de Japeri destacou que as chuvas provocaram falta de energia elétrica, interrupção dos serviços de internet e danos à estrutura de algumas unidades escolares. "A suspensão é uma medida preventiva para garantir a segurança dos estudantes, profissionais e de toda a comunidade escolar", ressaltou.



Em Nova Iguaçu, a administração municipal afirmou que algumas escolas municipais foram afetadas pela tempestade, principalmente devido à queda de árvores, destelhamentos e janelas danificadas. Equipes da Defesa Civil, da Iluminação Pública e da Limpeza Urbana atuam nas unidades para realizar os reparos necessários e restabelecer as condições de funcionamento.



Ainda no município, entre as 20h e as 21h de sábado (7), aproximadamente 85 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica. Até o fim da manhã de domingo (8), cerca de 48 mil clientes ainda permaneciam sem luz.



Em Seropédica, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) também suspendeu as atividades acadêmicas e adotou o regime remoto para os serviços administrativos. Segundo a instituição, parte da rede elétrica do campus foi danificada pelo temporal.



"A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Segurança Institucional (Proinfra) está trabalhando para restabelecer as condições adequadas de funcionamento do campus, em conjunto com a concessionária de energia elétrica", informou a universidade em comunicado.

O que dizem as concessionárias de energia?

Segundo a Light, equipes atuam em campo, no atendimento a ocorrências pontuais de falta de energia, principalmente nos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, em decorrência das fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 80 km/h que atingiram sua área de concessão no último sábado (7).



A queda de árvores, galhos, postes e objetos sobre a rede elétrica provocou danos em diversos pontos, exigindo trabalhos complexos de reconstrução de trechos da rede.



“Os profissionais da concessionária seguem mobilizados para concluir os serviços e restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, respeitando as condições de segurança”, disse.



Já a Enel Distribuição Rio restabeleceu o fornecimento de energia para 92% dos clientes afetados pelas chuvas intensas, acompanhadas de fortes ventos e descargas atmosféricas. Logo após o início da ocorrência, as equipes da distribuidora iniciaram os trabalhos e seguem em campo atuando.



"Os técnicos enfrentam cenários adversos, como a queda de árvores de grande porte, que exige uma operação complexa para a reconstrução de trechos inteiros da rede. A força dos ventos e da chuva provocou a queda de cerca de 185 árvores sobre a rede nos municípios atendidos pela companhia", acrescentou.



Os municípios de Magé, Duque de Caxias e São Gonçalo concentram o maior número de clientes impactados no momento. Para ampliar a capacidade de atendimento, a Enel Rio mobilizou 920 equipes ao longo do dia e conta com o reforço de 25 equipes que foram deslocadas de São Paulo para auxiliar nas ocorrências.



Durante a recomposição do serviço, a concessionária priorizou unidades de serviços essenciais e os locais de prova do Enem. A companhia segue trabalhando para normalizar o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rápido possível.

Previsão do tempo

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (9), o tempo permanece instável na cidade do Rio devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de predomínio de céu encoberto e chuva fraca a moderada isolada no período da manhã, passando a chuva fraca isolada a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 16°C e máxima de 23°C.

Na terça-feira (10), o tempo permanece instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. Assim, a previsão é de céu nublado e chuvisco/chuva fraca isolada na madrugada/manhã. Os ventos estarão fracos a moderados.



Na quarta-feira (11), ventos úmidos associados do oceano seguem influenciando o tempo, com céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuvisco/chuva fraca isolada entre a tarde/noite. Os ventos estarão moderados durante a tarde/noite.



Na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), com a atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde de quinta-feira e a qualquer momento de sexta-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.