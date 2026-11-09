Corpo é encontrado em carro submerso na Região Central do Rio

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro submerso no canal da Avenida Francisco Bicalho, na Região Central do Rio, no fim da madrugada de domingo (8). No dia anterior um forte temporal atingiu a cidade e provocou alagamentos em diferentes pontos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado por volta das 4h50 para atender a uma ocorrência de capotagem no bairro Santo Cristo, próximo ao Terminal Gentileza, no sentido Zona Norte. O resgate contou com o apoio de mergulhadores da Barra da Tijuca. A vítima, que aparentava ter cerca de 30 anos, morreu ainda no local.



De acordo com a Polícia Civil, a 17ª DP (São Cristóvão) investiga o caso. Diligências estão em andamento para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da ocorrência. LEIA MAIS: Após temporal, falta de energia suspende aulas em escolas da Baixada Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado por volta das 4h50 para atender a uma ocorrência de capotagem no bairro Santo Cristo, próximo ao Terminal Gentileza, no sentido Zona Norte. O resgate contou com o apoio de mergulhadores da Barra da Tijuca. A vítima, que aparentava ter cerca de 30 anos, morreu ainda no local.De acordo com a Polícia Civil, a 17ª DP (São Cristóvão) investiga o caso. Diligências estão em andamento para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Temporal deixa mulher morta e duas desaparecidas no Rio

Uma mulher morreu após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro no último sábado (7). Segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam a 138 ocorrências relacionadas às chuvas com 48 pessoas sendo salvas e 13 registros que envolveram deslizamentos ou desabamentos.

Na Zona Oeste da capital, um desabamento em Guaratiba deixou uma mulher de 44 anos morta, ainda não identificada, e outra, de 68, ferida. A vítima sobrevivente foi retirada dos escombros com vida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II. O caso ocorreu às 17h04 de sábado. Quatro viaturas e 11 militares do 13º Grupamento de Bombeiro Militar (Campo Grande) participaram do atendimento.

Na Baixada Fluminense, duas jovens que estavam na região do Maciço do Mendanha durante a tempestade estão desaparecidas. As buscas mobilizam equipes na região.



Nova Iguaçu também registrou outros impactos provocados pelo temporal. De acordo com a Defesa Civil municipal, foram contabilizadas 56 ocorrências, incluindo 34 quedas de árvores, dez quedas de telhados e quatro desabamentos de imóveis. Também houve registros de quedas de muros, postes e estruturas metálicas.



Os bairros mais atingidos foram Centro, Austin, Cabuçu, Cerâmica, Cobrex, Marco 2, Santa Rita, Tinguá e Jardim Carioca. Os ventos chegaram a 80,6 km/h no Centro do município.

Cinco pessoas foram atendidas no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em decorrência de ocorrências relacionadas ao temporal. Quatro receberam alta. Uma permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em estado grave, após cair de um andaime.