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Marinha resgata velejador americano a 1,6 km da costa do Rio

Competidor participava da Golden Globe Race 2026, regata internacional de volta ao mundo em navegação solo, quando caiu na cabine

Velejador foi resgatado pela Marinha neste domingo (8)
Velejador foi resgatado pela Marinha neste domingo (8) -
A Marinha do Brasil resgatou, neste domingo (8), o velejador norte-americano Guy deBoer, que enfrentava uma emergência médica a aproximadamente 1.610 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, no Atlântico Sul. O competidor participava da Golden Globe Race 2026, regata internacional de volta ao mundo em navegação solo, a bordo do veleiro “SPIRIT”.
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Velejador participava da regata internacional de volta ao mundo em navegação solo - Divulgação/GGR2026
Velejador participava da regata internacional de volta ao mundo em navegação solo - Divulgação/GGR2026


Segundo a Marinha, o pedido de socorro foi feito no sábado (7), após o agravamento do estado de saúde do velejador, que havia sofrido uma queda dentro da embarcação cinco dias antes, em 2 de novembro.

De acordo com a organização da competição, Guy entrou em contato diretamente com a Golden Globe Race (GGR), por telefone via satélite, e solicitou evacuação médica urgente. A organização repassou à Marinha informações sobre o quadro clínico do competidor, as condições de segurança da embarcação e sua localização para auxiliar na operação.

Diante da emergência, o Salvamar Sueste, responsável pela coordenação de operações de Busca e Salvamento (SAR) na região, mobilizou equipes e meios da Marinha para realizar o resgate.

A Corveta Barroso (V34), que retornava de uma missão na África após participar da Operação “IBSAMAR IX 2026”, foi acionada para atender à ocorrência. Na ocasião, o navio estava a aproximadamente 460 quilômetros do veleiro e precisou alterar o rumo e ajustar a velocidade para chegar ao local no menor tempo possível.

Para agilizar o atendimento, um helicóptero AH-11B Super Lynx, da Marinha, decolou da corveta com a tripulação e dois mergulhadores a bordo. Enquanto a aeronave seguia em direção ao veleiro, o navio continuou o deslocamento para prestar apoio à operação.

As condições meteorológicas dificultaram o resgate. No momento da operação, a região registrava ventos de aproximadamente 20 a 25 nós e ondas de 1,5 a 2 metros de altura, exigindo atenção redobrada das equipes.

Após ser retirado do veleiro, Guy deBoer recebeu os primeiros atendimentos médicos a bordo da aeronave. Na avaliação inicial, foram identificados sinais de desidratação acentuada e exaustão. Apesar do quadro clínico, o velejador apresentava sinais vitais estáveis. As equipes iniciaram procedimentos de hidratação venosa e administração de antibióticos.

Após a conclusão do resgate, o comandante da Corveta Barros, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, destacou a preparação da tripulação para atuar em situações de emergência.

“Uma operação como essa demonstra a importância da Marinha contar com navios, aeronaves e equipes preparadas para atuar na extensa área de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil. Tenho muito orgulho da nossa tripulação e de todos os envolvidos. Esse resultado é fruto do treinamento e da preparação diária. Saber que o velejador está a bordo, recebendo os cuidados necessários, é a nossa maior recompensa. Salvar vidas é uma das razões de estarmos no mar”, afirmou.
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