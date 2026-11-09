Até quando o frio permanece em SP? Veja a previsão do tempo para a semana

Após a passagem de uma frente fria por São Paulo, o ar frio de origem polar passa a predominar, com muitas nuvens, garoa e ventos úmidos. A capital paulista amanheceu nesta segunda-feira, 9, com sensação de frio e céu nublado.

No domingo, 8, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, com base no monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, decretou estado de atenção para baixas temperaturas em toda a cidade.

A terça-feira, 10, também será marcada por muitas nuvens, curtos períodos de sol e sensação de frio, principalmente na madrugada. O dia deve terminar sem previsão de chuva.

Na quarta-feira, 11, ainda faz frio no decorrer da madrugada. No decorrer do dia, porém, a quantidade de nuvens diminui, com sol entre nuvens, o que favorece a elevação da temperatura. Há uma pequena chance de chuva rápida e isolada durante a tarde.

Veja a variação de temperaturas para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 13ºC e 16ºC

- Terça-feira: entre 13ºC e 20ºC

- Quarta-feira: entre 16ºC e 25ºC

- Quinta-feira: entre 18ºC e 24ºC

- Sexta-feira: entre 18ºC e 26ºC

No próximo fim de semana, segundo a Meteoblue, a máxima deve ser de 26ºC no sábado, 14, e de 28ºC no domingo, 15.

Em razão da condição climática, as buscas no Google Trends pelo termo "previsão do tempo" estão com bastante relevância.