Fã passa mal e morre durante show de Fábio Jr. em Jaguariúna (SP); cantor lamenta o episódio

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para lamentar a morte de uma fã que passou mal durante sua apresentação em Jaguariúna, no interior de São Paulo, no sábado, 7. Identificada como Sheila Cruz Martins, ela precisou de atendimento médico durante a apresentação, mas morreu após o episódio. A causa da morte não foi divulgada.

A manifestação foi publicada nos stories do artista, em uma nota assinada por ele e sua equipe. Segundo o comunicado, Fábio Jr. só recebeu informações sobre o ocorrido depois do fim do show. O cantor afirmou ter recebido a notícia da morte com tristeza e prestou solidariedade aos familiares e amigos da mulher.

"Fábio Jr. e toda a sua equipe lamentam profundamente o falecimento de Sheila Cruz Martins. Durante a apresentação realizada ontem (sábado) em Jaguariúna, Sheila passou mal e precisou de atendimento médico. Fábio Jr. e sua equipe foram informados sobre o ocorrido após o término do show e receberam, com muita tristeza, a notícia de seu falecimento", diz o texto.

Na sequência, a nota também traz uma mensagem de conforto às pessoas próximas de Sheila. "Estamos profundamente consternados e nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de imensa dor. Que Deus e toda a 'Moçada da Luz' a recebam com muito amor e luz, e que confortem os corações de todos que sentem sua partida", acrescentou a equipe.

Segundo o G1, Sheila tinha 51 anos e deixou marido e filho. A despedida ocorreu no domingo, 8, com velório às 16h, no Velório Municipal de Jaguariúna. O sepultamento foi realizado no Cemitério Santa Cruz.