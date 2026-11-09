COP31 começa na Turquia após ano marcado por eventos climáticos extremos

Líderes mundiais, delegados e ativistas iniciaram nesta segunda-feira, 9, na Turquia, a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), após um ano de ondas de calor na Europa e enchentes no Nepal. O encontro ocorre em meio à guerra no Irã, que praticamente fechou o Estreito de Ormuz, elevou os preços globais de petróleo e combustíveis e impulsionou investimentos em energias renováveis.

"A COP31 precisa acelerar as soluções", afirmou o secretário-executivo da ONU para o Clima, Simon Stiell, na abertura do evento, previsto para reunir 68,5 mil pessoas até 20 de novembro. Segundo ele, medidas práticas, como a redução das emissões de metano, podem funcionar como "bolsas de gelo planetárias" para conter o aquecimento global.

As negociações acontecem sob a perspectiva de superar 1,5 grau Celsius de aquecimento em relação à era pré-industrial, meta estabelecida no Acordo de Paris de 2015. "Esta é a primeira COP em que está claro, além de qualquer dúvida razoável, que o mundo ultrapassará a meta de 1,5 grau", disse o presidente da conferência, Murat Kurum. "Não vamos desviar o olhar nem reduzir nossa ambição."

Kurum defende concentrar os esforços na implementação de compromissos anteriores, em vez de estabelecer novas metas. Sua agenda inclui cortar emissões de metano, construir cidades mais resistentes a desastres climáticos e elevar a participação da eletricidade no consumo de energia de 21% para 35% até 2035, preferencialmente com fontes solar e eólica.

O financiamento climático, no entanto, já provoca impasses entre negociadores de quase 200 países. Nações em desenvolvimento cobram maior clareza sobre como os países ricos financiarão a adaptação ao aumento das temperaturas, a recuperação após desastres e a transição para longe dos combustíveis fósseis. Propostas do grupo africano foram apoiadas por países em desenvolvimento, mas enfrentaram resistência da União Europeia e do Canadá.

"Países que menos contribuíram para causar esta crise não deveriam ter que se endividar para enfrentá-la", afirmou Meena Raman, da organização Third World Network. As duas conferências anteriores, COP30, no Brasil, e COP29, no Azerbaijão, foram criticadas por avanços limitados na redução de emissões. Seus textos finais sequer mencionaram os combustíveis, apesar do compromisso firmado na COP28, em Dubai, de avançar na transição para longe dos fósseis.

Os Estados Unidos, segundo maior emissor mundial depois da China, voltaram a ficar de fora. O presidente Donald Trump retirou o país das negociações climáticas durante seu primeiro mandato e novamente após assumir o segundo, em janeiro de 2025. Pela primeira vez, Turquia e Austrália dividem a organização: os turcos sediam o encontro, enquanto os australianos comandam as negociações. Ambos enfrentam críticas pela dependência do carvão. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.