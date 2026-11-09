Confronto termina com dois suspeitos mortos no Caju

Dois suspeitos morreram depois de um confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na noite deste domingo (8), na comunidade do Caju, na Zona Portuária do Rio. A ação acabou com apreensão de armas e drogas, causando um prejuízo superior a R$ 146 mil ao crime organizado. A facção Terceiro Comando Puro (TCP) controla a região.

Segundo a Polícia Militar, os agentes fizeram uma operação para verificar informações de inteligência sobre a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. A ação começou por volta das 22h.

De acordo com a corporação, os PMs foram recebidos a tiros quando chegaram na localidade conhecida como Chiqueiro. Houve um intenso confronto. Após o conflito, os agentes realizaram buscas na área e localizaram dois homens feridos, apontados como participantes dos ataques contra as equipes.

A dupla, que não teve a identidade revelada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

O Bope apreendeu um fuzil calibre 7,62 mm, duas pistolas calibre 9 mm, cinco carregadores de fuzil, quatro carregadores de pistola, 144 munições de diferentes calibres, rádios comunicadores, celulares, um caderno de anotações do tráfico e diversos tipos de entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e ice.

A PM informou que o material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 146.861,00 para o crime organizado. A corporação continuou com o policiamento reforçado na comunidade.

As apreensões foram levadas para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a ocorrência.

Presos por roubo na Zona Sul

Durante patrulhamento de rotina na Avenida Lauro Müller, uma equipe recebeu informações sobre um grupo suspeito de praticar roubos na passagem subterrânea da ciclovia. No local, agentes abordaram três pessoas e foram procurados por uma vítima, que reconheceu o trio como autor do roubo de seu cordão de ouro e de sua bolsa.

Segundo o relato da vítima, durante a fuga, um dos envolvidos havia jogado uma faca fora, que foi recuperada juntamente com a bolsa. Com o apoio de outras equipes da Força Municipal, os agentes realizaram novas abordagens, que resultaram na identificação dos demais envolvidos.



As equipes encaminharam todos os suspeitos à 10ª DP (Botafogo), onde os adultos permaneceram presos em flagrante e três adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os agentes também recuperaram um celular.