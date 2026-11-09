Barricadas em chamas e tiroteios geram momentos de tensão na Vila Sapê

Moradores da comunidade Vila Sapê , em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio, viveram momentos de tensão, neste domingo (8), devido a mais um episódio relacionado às disputas territoriais que assolam a região. Relatos apontam que milicianos invadiram a localidade, que estava sob controle da facção Comando Vermelho (CV). Houve intensos tiroteios e vias foram obstruídas por objetos em chamas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos incendiados na Estrada dos Bandeirantes. Um ônibus da linha 810 (Pontal x Taquara) também foi usado como barricada.

De acordo com a Mobi-Rio, uma manifestação, ocorrida próximo às estações de BRT Recanto das Palmeiras e Vila Sapê, impactou as linhas 35, 46 e 54, deixando os articulados com intervalos irregulares.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre disparos de arma de fogo nos acessos à comunidade. De imediato, uma equipe foi enviada ao local, onde criminosos também teriam incendiado objetos.

No momento da chegada dos policiais, não havia mais registros de confrontos e nenhum dos envolvidos na ação foi localizado. Os PMs desobstruíram as vias e reforçaram o policiamento na região.

Operações na Zona Norte

Segundo a corporação, o objetivo da incursão no Complexo da Pedreira, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), é combater roubos de cargas e veículos, além de remover obstáculos instalados por criminosos para restringir a circulação de moradores.

As autoridades afirmaram que fizeram comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual da região, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio) e do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, para minimizar o impacto da ação.

Já a operação nas comunidades do Campinho e Fubá - a primeira, controlada pelo TCP, e a segunda, pelo Comando Vermelho - tem como objetivos verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia, cumprir mandados de prisão, combater a atuação de grupos criminosos e coibir possíveis práticas de cobranças indevidas por serviços como internet e televisão.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região do Complexo da Pedreira e outra que atende as comunidades do Campinho e Fubá mantêm o atendimento, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou, em nota, que as suas unidades funcionam normalmente. Aind anão há saldo de nenhuma das operações.