Menina de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 no Rio de Janeiro

Uma menina de 3 anos morreu na manhã do domingo, 8, após ser baleada acidentalmente pela irmã, de 5 anos, na residência da família em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A arma utilizada no incidente, uma pistola, pertencia ao pai das crianças, que possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

De acordo a Polícia Militar (PM), os pais relataram que dormiam quando foram despertados pelo som do disparo. Ao correrem para o quarto das crianças, encontraram a caçula ferida. A irmã mais velha afirmou aos familiares que manuseava o armamento como se fosse um brinquedo.

A criança foi socorrida pelos próprios pais e levada de carro para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. O hospital diz que a menina deu entrada em parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu. O corpo foi transferido para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para o hospital para verificar a ocorrência. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia no local do disparo e ouviu os depoimentos dos pais. A arma foi apreendida pela polícia.