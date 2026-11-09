Veja os 10 bairros com mais tiroteios em outubro no Rio de Janeiro



Madureira, na Zona Norte, e Curicica, na Zona Sudoeste, lideram o ranking dos bairros com mais registros de tiroteios no Rio em outubro. Divulgado nesta segunda-feira (9), um levantamento da plataforma Onde Tem Tiro (OTT) lista os 10 locais com maior número de ocorrências neste período.

Confira o ranking:



2. Curicica - Zona Sudoeste

3. Pavuna - - Zona Norte

4. Brás de Pina - Zona Norte

5. Cordovil - Zona Norte

6. Taquara - Zona Sudoeste

7. Imperial de São Cristóvão - Zona Norte

8. Recreio dos Bandeirantes - Zona Sudoeste

9. Penha Circular - Zona Norte

10. Vicente de Carvalho - Zona Norte



A região de Madureira integra os



No fim de outubro, intensos tiroteios provocaram alterações no funcionamento de unidades da rede municipal de educação e de saúde, além de impactos no sistema de transporte. Na ocasião, os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do TCP. Por dois dias seguidos, ônibus foram usados como barricadas para fechar as principais vias do bairro. A Polícia Militar chegou a ocupar as comunidades, reforçando o policiamento.



Já Curicica, historicamente comandada por milicianos, vem sofrendo com invasões do Comando Vermelho (CV), gerando constantes troca de tiros. No início de outubro, a direção do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Dr. Joaquim Pimenta, chegou a

1- Madureira - Zona Norte2. Curicica - Zona Sudoeste3. Pavuna - - Zona Norte4. Brás de Pina - Zona Norte5. Cordovil - Zona Norte6. Taquara - Zona Sudoeste7. Imperial de São Cristóvão - Zona Norte8. Recreio dos Bandeirantes - Zona Sudoeste9. Penha Circular - Zona Norte10. Vicente de Carvalho - Zona NorteA região de Madureira integra os complexos da Serrinha e Morro da Primavera, comandada por Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacoste, apontado como um dos líderes do Terceiro Comando Puro (TCP) .No fim de outubro, intensos tiroteios provocaram alterações no funcionamento de unidades da rede municipal de educação e de saúde, além de impactos no sistema de transporte. Na ocasião, os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do TCP. Por dois dias seguidos, ônibus foram usados como barricadas para fechar as principais vias do bairro. A Polícia Militar chegou a ocupar as comunidades, reforçando o policiamento.Já Curicica, historicamente comandada por milicianos, vem sofrendo com invasões do Comando Vermelho (CV), gerando constantes troca de tiros. No início de outubro, a direção do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Dr. Joaquim Pimenta, chegou a suspender as atividades externas na unidade depois de um intenso tiroteio. Na época, policiais militares entraram em confronto com criminosos próximo ao colégio.

De acordo com a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram uma ação na comunidade Vila Sapê com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. Durante as buscas, as equipes se depararam com um grupo de homens, que atiraram em suas direções. Não houve registro de feridos.



Os bairros de Brás de Pina e Cordovil fazem parte do Complexo de Israel, dominado pelo TCP e chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A região também é alvo de frequentes confrontos e operações. Já a Pavuna, faz divisa com o Complexo de Israel e abrange favelas do Complexo do Chapadão, e por isso também sofre reflexos dos tiroteios nas localidades.



Um destaque para Penha Circular é a Favela da Kelson's, enquanto Vicente de Carvalho, abriga o Morro do Juramento. Ambos sofrem com disputa de território entre criminosos.



Taquara e Recreio dos Bandeirantes também sofrem com uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos.

Por que as disputas entre grupos armados voltaram a crescer no Rio?





Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado. disputa por território entre grupos armados voltou a ganhar força no Rio de Janeiro. Com menos áreas ainda sem o domínio de alguma organização criminosa, as facções passaram a mirar regiões controladas por rivais, aumentando os confrontos. Um dos principais movimentos é do Comando Vermelho contra áreas antes dominadas por milícias.Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado.

Em entrevista ao DIA, o sociólogo, pesquisador e economista Helbson de Avila explicou que o aumento das disputas territoriais no Rio de Janeiro está relacionado às mudanças nas relações de poder e ao enfraquecimento das milícias.

“Nos últimos anos, as divisões internas e o enfraquecimento das milícias abriram espaço para o avanço do tráfico de drogas em determinados territórios. Com isso, diferentes grupos passaram a disputar o controle dessas áreas, aumentando a violência e a exposição dos moradores de favelas e periferias a confrontos armados. Esse cenário também evidencia as falhas das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro.”



Sobre o avanço do Comando Vermelho em áreas antes controladas por milícias, o pesquisador Helbson de Avila afirma que a expansão para regiões da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense está relacionada à exploração econômica desses territórios.



“Essas áreas se tornaram disputadas porque as milícias já haviam criado formas de cobrança ilegal sobre os moradores, transformando serviços e a própria moradia em fontes de lucro. Ao ocupar esses territórios, o Comando Vermelho não apenas amplia o comércio de drogas, mas também pode passar a explorar atividades econômicas que já eram controladas pelas milícias. Isso mostra como a disputa por essas regiões também envolve o interesse em obter lucro com a população mais vulnerável, em um contexto marcado pelo racismo estrutural.”