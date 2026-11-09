Lula está focado na melhora do gasto público, afirma presidente do PT

O presidente do PT, Edinho Silva, disse, em entrevista ao programa "Canal Livre", da Band, deste domingo (8) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está focado em debater a "melhoria da qualidade do gasto público" nessa reta final de terceiro mandato. Edinho também disse que o presidente tem a preocupação de "sempre gastar menos do que arrecada".

As declarações foram sinais do presidente do PT no sentido de um equilíbrio das contas públicas. Edinho afirmou que Lula "sempre teve compromisso com a execução orçamentária equilibrada e com o combate ao déficit no Orçamento". "O presidente Lula está trabalhando muito para que o fim deste terceiro mandato seja o mais equilibrado possível do ponto de vista fiscal", afirmou.



Questionado sobre a conversa de Lula com economistas na última semana, Edinho disse que o presidente pretende ouvir representantes do mercado financeiro, do empresariado, intelectuais e pesquisadores para discutir o cenário macroeconômico nas próximas semanas.



Edinho ainda criticou a taxa de juros. De forma respeitosa, disse discordar do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, quanto ao ritmo de queda da taxa básica de juros. Disse que é preciso "enfrentar a questão da taxa de juros". "Tenho muito respeito ao Galípolo, é um profissional brilhante, mas divirjo dele. (...) Perdemos a oportunidade de derrubar a taxa de juros antes do início da guerra no Oriente Médio."



Edinho Silva citou, de forma geral, desonerações como um dos pontos que precisa ser abordado pelo governo federal em meio ao equilíbrio das contas públicas. Afirmou que o "debate da desoneração tem de ser feito de forma racional, não pode ter desoneração ad eternum".



O presidente do PT afirmou, ainda, que o governo "pretende abraçar uma reforma administrativa" no próximo mandato e que Lula "tem falado de uma reforma de Estado". Edinho disse que o futuro ministro da Fazenda do quarto mandato de Lula será alguém alinhado ao governo. Segundo ele, as decisões sobre Lula 4 devem começar a ser tomadas depois da viagem do mandatário à Turquia e às Filipinas.



"Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente, voltando da COP, nós vamos entregar para ele ali o que é que nós conseguimos conversar com os partidos e ele vai começar a montagem do seu governo. O perfil do ministro da Fazenda vai ser um ministro que esteja em sintonia com esses desafios que estão colocados para o Brasil", disse.

Negociação com Câmara e Senado

Edinho Silva disse que o sistema político atual não dá conta mais dos anseios da sociedade brasileira e criticou a dinâmica de emendas parlamentares. "O Congresso não pode virar um balcão de negociação de emendas, ou seja, nós temos que enfrentar isso", disse.



Ao comentar a articulação do governo com o Congresso, Edinho disse que Lula tem conversado muito com os presidentes das duas casas, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, para construir uma agenda para esse final de ano, com foco no que o Legislativo pode aprovar no período. Na avaliação dele, "uma liderança como a do presidente Lula, essencialmente do diálogo, não tem Congresso que vá gerar dificuldades", apesar de reconhecer críticas sobre o relacionamento com parlamentares.



Segundo Edinho, a orientação agora para a governabilidade passa por negociar diretamente com os partidos, e não por acordos individuais ou de bancadas. "Tem que ser um outro modelo de governabilidade, que evite interesses individuais acima de interesses coletivos. Por isso que ele está pedindo para nós tratarmos com os partidos."



Edinho também defendeu reforma no Poder Judiciário, ressaltando a cobrança da sociedade para que haja mudanças. Segundo Edinho, nos próximos dois, três meses, ainda que não seja possível fazer algo nesse período, que "pelo menos comece a construir uma proposta para que façamos uma reforma do Judiciário de forma efetiva". Ele acrescentou que o único Presidente da República que já fez reforma ao Poder Judiciário foi o presidente Lula", ao dizer que ele já demonstrou capacidade de liderar um processo desse tipo.



Na entrevista, ele comentou o debate sobre emendas e citou avaliações sobre montantes em execução orçamentária. "Alguns analistas que estão na execução orçamentária estão falando em R$ 62 bilhões. Esse valor é maior do que o que deveria estar nas políticas públicas ", afirmou. Para ele, mudar essa lógica depende de reforma política eleitoral e de fidelidade partidária.



Edinho disse que parlamentares podem indicar recursos, mas defendeu que isso se conecte a objetivos coletivos, como educação integral e creches. "O governo, o presidente Lula quer universalizar a educação integral e colocar como meta também universalizar o direito à creche", afirmou, ao sustentar que o recurso poderia ser direcionado a essas áreas.



Sobre a eleição das presidências da Câmara e do Senado, o presidente do PT disse que o partido definiu que não quer "nenhum tipo de radicalidade à frente das duas casas" e afirmou: "Nós vamos apoiar", ao se referir a Alcolumbre e Hugo Motta.



Edinho disse ainda que a posição atual é que seja possível pacificar o país, ainda que com divergências partidárias. Para isso, o objetivo é construir uma agenda positiva para o Brasil, que passe por regulamentar a PEC da segurança, a transição energética, Margem Equatorial e minerais críticos.

Não há nome que seja capaz de substituir Lula, diz Edinho

Edinho Silva avalia que não há um nome à altura do presidente Lula no cenário político, o que inviabiliza qualquer discussão sobre uma única figura para suceder-lhe a partir de 2030.



"Quem cria o PT é o Lula. Se existimos, devemos ao Lula. Lula é o maior líder do mundo democrático hoje. (...) É um patrimônio do Brasil, do mundo democrático e do PT. O que temos que entender é que o sucessor do Lula não é um nome, porque não tem nenhuma liderança dentro do PT que seja capaz de substituí-lo. O sucessor tem que ser o PT, um partido forte, organizado e um projeto coletivo, que dialogue com a sociedade brasileira. E aí esse nome vai aparecer", disse.

"Ou o PT é um partido forte, organizado, um projeto coletivo, ou não vamos conseguir oferecer nenhum nome para debate na sociedade e com aliados. Não há esse nome que vá emergir naturalmente", completou.



Impacto de denúncias contra o STF nas eleições

Edinho afirmou que a eleição presidencial foi "muito, muito difícil" e atribuiu o desempenho de Flávio Bolsonaro (PL) no fim do primeiro turno a um ambiente político em que os ataques e as denúncias contra o Supremo criaram "um eclipse sobre a sociedade brasileira", deslocando o debate que deveria ser sobre realizações e propostas.



"Você falava do que o Lula fez, não entrava. Você falava do que o Lula ia fazer, não entrava. A sociedade queria discutir corrupção e Supremo", disse.



Edinho sustentou que a linha de campanha baseada no histórico de governos petistas "estava correta" e afirmou que o governo do presidente Lula é "o governo mais exitoso da história brasileira", citando volume de entregas, obras de infraestrutura, concessões e modernização de portos e aeroportos Também mencionou as entregas do Minha Casa Minha Vida, a reestruturação de programas sociais, mais de cinco milhões de pessoas saindo do Bolsa Família e indo para o mercado de trabalho, além do recorde na geração de empregos.



Ao comentar críticas de Lula à campanha, Edinho disse que houve acertos e erros. Afirmou que a campanha montou "inéditos 27 palanques" no País, e que "não tinha um Estado brasileiro que não tinha um palanque montado". Como erro, apontou a tentativa de descentralizar a produção de materiais, para direcionar peças às regiões e ganhar agilidade. "Não funcionou. Lula chegava nas regiões e não tinha material", disse. Segundo ele, a campanha corrigiu o problema ao concentrar a produção no eixo Rio-São Paulo, além de Minas Gerais, Salvador e Pará.



O presidente nacional do PT destacou também a diferença de recursos frente à campanha de Flávio Bolsonaro, que teve em torno de R$ 47 milhões de doação, segundo ele, enquanto a de Lula teve R$ 2 milhões.



A virada do segundo turno



Sobre a virada do primeiro para o segundo turno, Edinho disse que a campanha conseguiu finalmente fazer a linha do confronto dos dois projetos chegar à sociedade e destacou a mobilização de rua, que, segundo ele, nasceu na Universidade Federal Fluminense (UFF) e "explodiu", com estudantes em mobilizações totalmente autônomas.



Em contrapartida, o candidato adversário passou a reivindicar "o governo Bolsonaro", o que, na avaliação dele, tornou mais nítida a comparação dos dois projetos e ajudou a criar um ambiente de mobilização nas ruas e nas redes.



Edinho reconhece ainda o trabalho do Janones e atribuiu ao deputado um papel importante ao criar um canal para que a mobilização de rua fosse para as redes, em uma simbiose. "No segundo turno, a campanha recuperou o discurso da mudança, que havia sido perdido na primeira etapa, e a palavra esperança como parte do repertório histórico do partido".



Segundo ele, quando Flávio Bolsonaro reivindicou o governo do pai, vieram à memória temas como "congelamento do salário mínimo e da aposentadoria, o desmanche do SUS na pandemia e da farmácia popular". Como consequência, a palavra medo cresceu nas pesquisas e houve inversão nos últimos levantamentos, passando para 42% do medo do Flávio Bolsonaro, e 40%, de Lula, afirma.



Questionado sobre a diferença de avaliação entre Lula 2 e Lula 3, Edinho atribuiu o cenário a fatores internacionais. Ele destacou a existência de uma estagnação econômica mundial e uma mudança "muito violenta" no mundo do trabalho, com substituição de mão de obra por alta tecnologia, robótica e inteligência artificial.



Segundo ele, isso reduz a massa salarial e a capacidade de consumo, em um contexto de concentração da renda, o que teria produzido "um fenômeno mundial de desaprovação dos governos incumbentes."