Marido de Sasha pede que Bruna Marquezine e Shawn tenham bebê para que filhos sejam amigos

O cantor João Lucas aproveitou uma publicação romântica de Shawn Mendes e Bruna Marquezine para fazer um pedido inusitado ao casal. À espera do primeiro filho com Sasha Meneghel, o músico sugeriu que os dois também tenham um bebê para fazer companhia à criança.

A interação ocorreu no último domingo, 8, depois que o canadense compartilhou uma sequência de fotos ao lado da atriz brasileira.

"Vocês poderiam, por favor, ter um filho para que o meu tenha um melhor amigo para crescer junto?", escreveu João Lucas, em inglês, nos comentários da publicação.

As imagens foram feitas durante a viagem do casal ao México, onde Bruna e Shawn participaram do casamento do empresário Ziggy Chareton com Amanda Samii, vice-presidente da gravadora Capitol Records.

Na legenda da publicação, o cantor também deixou uma mensagem sobre o relacionamento. "Lembre-se de celebrar o amor! Me sinto muito abençoado", escreveu.

Como começou o relacionamento de Bruna e Shawn?

Os rumores de um romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes ganharam força no fim de 2025, quando os dois foram vistos juntos durante as festas de fim de ano no Brasil. Nos meses seguintes, eles também estiveram no Carnaval de Salvador, onde trocaram beijos no trio elétrico de Ivete Sangalo. Desde então, os dois passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões no Brasil e nos Estados Unidos.