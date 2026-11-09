Na COP31, OMS defende sistemas de saúde resilientes ao clima

“Os impactos das mudanças climáticas na saúde não são um risco teórico para o futuro. Eles estão presentes aqui e agora”, disse, ao destacar que as mudanças climáticas já estão provocando surtos, interrompendo serviços essenciais de saúde e colocando profissionais da área em risco.

As mudanças climáticas não são uma ameaça futura, mas uma crise de saúde acontecendo agora. O alerta foi feito pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta segunda-feira (9), em Antália, na Turquia, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31).

Em entrevista coletiva, o chefe da agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) fez um apelo para que líderes mundiais priorizem sistemas de saúde resilientes ao clima. “Investir hoje em sistemas de saúde preparados para o clima salvará milhões de vidas amanhã”.

Entre as iniciativas citadas por Tedros estão hospitais e clínicas que possam continuar operando durante eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, inundações e tempestades, além de unidades de saúde com fornecimento confiável de energia elétrica e água, sistemas de alerta precoce e cadeias de suprimentos resilientes.

“Os países conhecem muitas das medidas necessárias para fortalecer os sistemas de saúde, mas frequentemente precisam de financiamento, capacidade e coordenação para implementá-las em larga escala”, disse. “O foco agora deve ser implementação, implementação e implementação”, completou.

“O verdadeiro teste da COP31 não serão os compromissos firmados em Antália. Será saber se uma unidade de saúde permanecerá em funcionamento durante a próxima enchente e se um profissional de saúde será avisado antes da próxima onda de calor. A OMS está pronta para ajudar todos os países a superar esse desafio”, concluiu Tedros.

COP31

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima começou nesta segunda e segue até o dia 20 de novembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da Cúpula de Líderes, segmento da COP que reúne chefes de Estado dos países participantes, nos dias 11 e 12.