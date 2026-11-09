Garotinho diz que pedirá anulação da eleição ao Governo do Rio

Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu sub júdice ao cargo de governador do Estado do Rio neste ano, afirmou que pedirá a anulação da eleição. De acordo com o candidato, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) cometeu uma série de erros durante o processo eleitoral.

A afirmação aconteceu no podcast GeralPod, publicado no YouTube na última sexta-feira (6). Na entrevista, Garotinho disse que reuniu documentos para entrar com um pedido de invalidação do pleito, que terminou na vitória de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno, depois de uma série de imbróglios judiciais.

O candidato, que ocupou o mais alto posto no Governo do Rio entre os anos 1999 e 2002, ainda questionou as decisões que afetaram sua participação na disputa deste ano. Garotinho alega que ocorreu parcialidade por parte do TRE-RJ nos deferimentos de candidaturas.

"Estou juntando uma série de documentos para provar que o Rio de Janeiro tem que ter uma nova eleição. O Tribunal cometeu inúmeros erros, além da covardia feita contra mim. Juntei muita coisa. Vou entrar com um pedido de anulação da eleição", afirmou.

Em postagem nas redes sociais, também na última sexta-feira (6), Garotinho escreveu que o órgão judicial não teve critério para deferir ou indeferir candidaturas. Ele deu o exemplo de Márcio Canella (União Brasil), eleito como o segundo deputado estadual mais votado, que foi preso pela Polícia Federal em outubro. Além disso, sugeriu um favorecimento para a candidatura de Eduardo Paes (PSD).

"Vimos uma pessoa com prisão preventiva requerida pela Polícia Federal e ratificada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que teve sua candidatura deferida pelo TRE. Outros que nem processos tinham, apenas pelo sobrenome, tiveram os registros indeferidos. Em relação à minha candidatura, não se espantem: o processo de improbidade, do ano de 2005, estava em segredo de Justiça. Um membro do PCC informou o número e a coligação de Eduardo Paes o utilizou para me impugnar. Seus advogados deram entrada com o pedido de impugnação no dia 15 de agosto a fim de disponibilizar a íntegra do processo que estava em segredo. No dia 16 de agosto, por volta das 16h, foi proferido despacho deferindo o pedido feito pela coligação e, no mesmo dia 16, foram juntadas aos autos cópias digitalizadas com mais de 5.000 páginas. Como isso pode acontecer? Que rapidez e eficiência são essas? O que está por trás disso?", publicou.

A reportagem pediu um posicionamento ao TRE-RJ, em e-mail enviado às 11h57, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Disputa ao Governo do Rio

Douglas Ruas (PL) foi eleito governador do Rio no dia 10 de outubro. A decisão aconteceu depois do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anular os votos de Garotinho dois dias antes, por 5 votos a 2. Apesar de rejeitar a desistência do recurso apresentado pelo candidato do Republicanos, o plenário entendeu que ele estava inelegível, o que acarretou a anulação da votação que conquistou.

Com a decisão, Ruas passou dos 50% de eleitores participantes no pleito e alcançou porcentagem suficiente para se eleger ainda no primeiro turno.

O PSD levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em 14 de outubro, a sigla pediu a suspensão dos efeitos da decisão do TSE - sobre a anulação dos votos de Garotinho - e a realização de um segundo turno. O partido questiona a forma como a votação foi retirada do cálculo da maioria absoluta.

Além disso, a coligação de Paes acionou o TRE-RJ acusando a chapa de Ruas de supostas irregularidades na campanha de 2026 , incluindo abuso de poder econômico, propaganda enganosa, compra de votos e coação de eleitores. O ofício pede a cassação dos registros ou diplomas dos dois integrantes da chapa, a anulação dos votos recebidos e a declaração de inelegibilidade por oito anos. A petição ainda solicita a investigação dos episódios, a preservação de provas e a identificação dos responsáveis pelos materiais de campanha questionados.

Por sua vez, o PL pediu que o TRE-RJ suspendesse o canal de WhatsApp "Exército do Dudu 55", utilizado por apoiadores de Paes par mobilizar a realização de um segundo turno. Na solicitação, o partido de Ruas alegou que o canal estaria endo utilizado para questionar o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral.