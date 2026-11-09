'Quem Ama Cuida': Pilar planeja sequestro e Dora termina com André; veja resumo da semana

A semana de Quem Ama Cuida será marcada por novas ameaças, descobertas e mudanças nas relações entre os personagens. Nos capítulos exibidos entre segunda-feira, 9, e sábado, 14, Pilar começa a preparar um sequestro com a ajuda de Tom, enquanto Zeni decide revelar o plano a Adriana e Pedro.

Ao mesmo tempo, Adriana toma uma decisão que pode afetar sua relação com Mau Mau: ela desiste de denunciar Ulisses à polícia. Já Dora enfrenta as ameaças de Ademir contra André e acaba colocando um ponto final no relacionamento.

Confira o resumo dos próximos capítulos da novela das nove da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner.

Segunda-feira, 9 de novembro

Adriana promete considerar o pedido de Ulisses para não denunciá-lo à polícia. Enquanto isso, Pedro evita contar a Ademir que já descobriu quem foi o responsável pelo atentado contra sua vida.

Adriana recebe Elenice e Dafne em casa. Em outra frente, Carmita, Dora e Silvana conversam sobre a possibilidade de viajar ao Rio de Janeiro para encontrar Fábia. Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa, com a presença de Patrick e Carolina.

Tilde descobre que Tom está escondido no quarto de Pilar e, ao lado de Edvaldo, decide avisar Pedro. No hotel, Silvana e Carmita ficam surpresas ao encontrar Fábia na companhia de Ademir.

Adriana conta a Mau Mau que uma denúncia contra Ulisses pode levar Felipe a ser investigado. Mais tarde, Pedro chega à casa de Pilar acompanhado de um policial e afirma saber que Tom está escondido no local.

Terça-feira, 10 de novembro

Pilar tenta justificar a presença de Tom em sua casa, dizendo a Pedro que ele está prestando serviços no local. A vilã também finge desconhecer que o homem estava sendo procurado.

Adriana decide não denunciar Ulisses, motivada pelo amor que sente por Mau Mau. Silvana, por sua vez, impede Carmita de procurar Fábia e Ademir. Elenice deixa oficialmente a casa onde morava.

Brigitte comenta com Heitor que espera que Adriana e o primo consigam recuperar a herança de Arthur. Enquanto isso, Adriana tenta tranquilizar Elenice sobre a situação de Tom.

Pilar também enfrenta problemas dentro de casa: Heitor a desautoriza a demitir Rosa. Mais tarde, Elenice descobre que Tom participou do atentado contra Pedro a mando de Pilar, que é amante dele.

Quarta-feira, 11 de novembro

Elenice conta a Pedro e Adriana que sente vergonha por ter amado Tom. Diná, por outro lado, ameaça mandar Fernando de volta para o interior caso o neto não se afaste de Mau Mau.

André avisa Pedro e Cléber que o juiz deverá determinar o bloqueio dos bens de Arthur. Diná passa mal ao encontrar uma conhecida, enquanto Luan entrega a Ademir informações sobre os casos em que André trabalhou durante o período no escritório do tio.

Dora fica decepcionada ao descobrir que Fábia está com Ademir. A situação de André também se complica quando o advogado afirma que pretende colocá-lo na cadeia caso Dora não se afaste do sobrinho.

Dafne considera chamar a polícia ao ver Tom pressionando Elenice.

Quinta-feira, 12 de novembro

Ademir apresenta a Dora um documento contra André, aumentando a preocupação da personagem com o futuro do relacionamento. Rosa também alerta Elenice sobre Tom.

Pedro conta a Adriana que já decidiu o que fará com os arquivos que contêm laudos adulterados e estão em poder de César. Elenice aceita que um segurança contratado por Adriana fique responsável por vigiar sua casa.

Enquanto isso, Pilar orienta Tom e Zeni a prepararem um galpão para transformá-lo em cativeiro. A vilã também leva Iuri para sua primeira aula de instrução de tiro com Tom, o que acaba levantando suspeitas sobre seus planos.

César concorda com a proposta de Pedro de criar uma fundação para ajudar as pessoas prejudicadas pelos laudos fraudados. Heitor também apoia a decisão de Adriana de não denunciar Ulisses.

Sexta-feira, 13 de novembro

Iuri fica surpreso ao encontrar Pilar treinando tiro com Tom. Ulisses agradece a Adriana por ela ter desistido de denunciá-lo, enquanto Dora sofre ao lembrar das ameaças feitas por Ademir contra André.

Heitor demonstra admiração por Bruna ao perceber que ela conseguiu superar sua fixação por Pedro. Já Mau Mau fica chocado ao descobrir detalhes do passado de Diná.

Iuri conta a Adriana sobre as aulas de tiro de Pilar com Tom. Desconfiado da postura de Dora, André comenta com Pedro que estranhou a frieza da personagem durante um encontro.

Dora procura Ademir para tentar negociar uma saída para André e evitar que ele seja prejudicado pelas ameaças do advogado. Apesar da tentativa, ela decide terminar o relacionamento com André.

Pilar, por sua vez, percebe que pode estar sendo traída ao observar Zeni na companhia de Adriana. A vilã, no entanto, não revela a Zeni quem pretende manter em cativeiro.

Sábado, 14 de novembro

Zeni pede mais dinheiro para entregar uma informação a Adriana e Pedro. André garante a Dora que não pretende desistir do relacionamento, enquanto Zeni finalmente conta aos dois que Pilar está planejando um sequestro.

Ao descobrir que pode ter seus planos ameaçados, Pilar considera acabar com Zeni. Adriana também começa a investigar o passado de Diná e pede a André as informações que ele reuniu sobre a governanta. Além disso, percebe que há algo errado com Dora.

Em outra frente, Ademir mente para Brigitte ao afirmar que não sabia que Pilar havia roubado a herança da jovem. Fábia descobre por meio do advogado que Ulisses utilizou o nome de Felipe no desfalque à joalheria.

A disputa pelo comando da empresa também tem uma reviravolta: Tiago apoia Adriana na tentativa de retirar Ingrid da presidência. Ingrid acaba deixando o cargo, e Adriana e Heitor escolhem Tiago para reassumir a posição.

O capítulo termina com uma nova ameaça de Pilar. Com a ajuda de Tom, a vilã atenta contra a vida de Zeni.