Ilha do Marajó, na Amazônia, sofre com queimadas e bispos pedem socorro

Uma série de relatos nas redes sociais e registros de satélites indicam que focos de queimada se alastram pelo Arquipélago do Marajó, no Pará. Populações ribeirinhas estão sendo cercadas pelo fogo e pela fumaça. O Estado teve 12,4 mil pontos de calor em outubro, recorde para o mês.

No último mês, a escalada de incêndios têm colocado o Pará e o Amazonas sob alerta. A onda de fumaça encobriu Manaus e levou ao fechamento de escolas e restrições a atividades ao ar livre.

O governo do Pará afirma que equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na cidade em conjunto com brigadistas desde o início da semana passada e que está reforçando o efetivo conforme a necessidade. O Ministério do Meio Ambiente tem afirmado deslocar brigadistas e aeronaves para reforçar o combate ao fogo na região.

O problema, impulsionado pelo super El Niño neste ano, ocorre enquanto o Brasil discute o futuro do planeta na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP31) em Antália, na Turquia. No ano passado, a conferência foi realizada em Belém.

A situação levou os bispos da Prelazia do Marajó a divulgarem uma carta na qual afirmam que queimadas em florestas e campos "aterrorizam a população" e pedem providências das várias esferas do governo.

"Estamos pedindo a intervenção do poder público, pois muitas roças, áreas de coleta de produtos florestais, como nosso açaí, estão sendo perdidas, o que irá trazer tempo mais complicados para nosso povo do interior", diz o documento, do dia 6.

O município mais afetado é Anajás, no interior do arquipélago, mas também há relatos de incêndios e fumaça em cidades como Cachoeira do Arari, Muaná e Salvaterra. Populares e prefeituras já se mobilizam para levar alimento e água para famílias mais prejudicadas.

Em um comunicado divulgado no sábado, 7, a ONG Observatório do Marajó disse que ribeirinhos estão desassistidos.

"Não podemos tratar essa situação como algo normal ou esperar que as comunidades enfrentem sozinhas as consequências de uma crise que se agrava a cada hora", frisou.

Os efeitos do El Niño têm acentuado efeitos da seca na Amazônia e facilitado o alastramento das queimadas. Contudo, o governo federal também suspeita de incêndios criminosos.

Antes de chegar ao Marajó, a região Sul do Pará vinha enfrentando consequências de incêndios. Nos meses de novembro e dezembro, a seca deve afetar de forma mais acentuada as regiões Oeste e Norte do Estado.

Também há ação de brigadistas no Baixo Amazonas, em Santarém e no distrito de Alter do Chão. O trabalho é realizado de forma integrada com órgãos federais, que disponibilizaram aviões para auxiliar o combate ao fogo.