Belutti sofreu fraturas na coluna após acidente de carro em Alphaville, diz esposa

A atriz Thais Pacholek atualizou o estado de saúde do marido, o cantor Bruno Belutti, após o acidente de carro envolvendo o artista na madrugada desta segunda-feira, 9, em Alphaville, na Grande São Paulo. Segundo ela, o sertanejo recebeu alta hospitalar e já está em casa, mas sofreu fraturas em algumas vértebras e precisará de cuidados durante a recuperação.

Em uma publicação nas redes sociais, Thais reforçou que não estava no veículo no momento da colisão. Ela acompanhava o filho em um torneio, enquanto o marido retornava de um evento da Fórmula 1 na companhia de um amigo.

"Marido está em casa e eu não estava no acidente. Eu estava com meu filho em um torneio e ele estava com um amigo, voltando da Fórmula 1."

A atriz também relatou como ocorreu a batida. De acordo com ela, o carro deslizou por causa das condições da pista e atingiu uma mureta. Nenhum outro veículo esteve envolvido.

"Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem", afirmou.

Como foi o acidente de Belutti?

O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, em Barueri, na Grande São Paulo. Belutti dirigia uma Porsche branca quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma mureta. Depois da batida, ele foi socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein.

O amigo que estava com o cantor também recebeu atendimento médico e, segundo Thais, permanece no hospital para realizar exames.

Ao falar sobre a recuperação do marido, a atriz revelou que o impacto provocou fraturas na coluna do artista. "Agora é se cuidar, porque ele teve algumas vértebras quebradas. Agora requer cuidado", declarou.

A assessoria de imprensa do cantor também divulgou um comunicado sobre o ocorrido. Na nota, atribuiu a derrapagem à chuva e às condições da pista, que estava molhada e escorregadia.

"Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo", informou a equipe, que também agradeceu as mensagens de apoio recebidas.