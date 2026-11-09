Enem: publicações da EBC são citadas na prova

Reportagens dae da, da, foram citadas em questões da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, aplicada neste domingo (8).

Uma delas é Lendas e encantarias: cultura paraense expressa na obra de Dona Onete, escrita por Thiago Padovan, jornalista da TV Brasil, e publicada pela Agência Brasil. Parte do texto aparece na questão 24 do caderno branco de questões.

A reportagem, de 2023, tratou da exposição Ocupação Dona Onete, que estava em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo. O trecho citado na prova fala da música Banzeiro, do álbum de mesmo nome, uma das principais músicas de trabalho de Dona Onete.

A questão pedia aos candidatos que tratassem da incorporação de elementos da cultura da Região Norte na obra de Dona Onete.

A segunda reportagem, citada na questão 36 do caderno branco, foi publicada na Radiogência Nacional e é de autoria de Gabriel Correa, repórter da Rádio Nacional.

A reportagem Especialistas alertam para os impactos ambientais do uso da IA foi publicada em 2025 e aborda como as tecnologias cada vez mais usadas, como a inteligência artificial, impactam no meio ambiente. Os estudantes tinham que interpretar o texto e apontar o objetivo central da reportagem.

Enem 2026

O Enem 2026 começou a ser aplicada neste domingo, quando os candidatos fizeram a prova de redação e resolveram questões que englobam as seguintes disciplinas:

português;

literatura;

inglês/espanhol;

artes;

tecnologia da informação e comunicação;

educação física;

história;

geografia;

filosofia,

sociologia.

O exame segue no próximo domingo (15), quando os participantes resolverão questões de ciências da natureza e matemática.