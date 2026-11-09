Enem: publicações da EBC são citadas na prova

Uma delas é Lendas e encantarias: cultura paraense expressa na obra de Dona Onete, escrita por Thiago Padovan, jornalista da TV Brasil, e publicada pela Agência Brasil. Parte do texto aparece na questão 24 do caderno branco de questões.
A reportagem, de 2023, tratou da exposição Ocupação Dona Onete, que estava em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo. O trecho citado na prova fala da música Banzeiro, do álbum de mesmo nome, uma das principais músicas de trabalho de Dona Onete.
A questão pedia aos candidatos que tratassem da incorporação de elementos da cultura da Região Norte na obra de Dona Onete.
A segunda reportagem, citada na questão 36 do caderno branco, foi publicada na Radiogência Nacional e é de autoria de Gabriel Correa, repórter da Rádio Nacional.
A reportagem Especialistas alertam para os impactos ambientais do uso da IA foi publicada em 2025 e aborda como as tecnologias cada vez mais usadas, como a inteligência artificial, impactam no meio ambiente. Os estudantes tinham que interpretar o texto e apontar o objetivo central da reportagem.
Enem 2026
O Enem 2026 começou a ser aplicada neste domingo, quando os candidatos fizeram a prova de redação e resolveram questões que englobam as seguintes disciplinas:
- português;
- literatura;
- inglês/espanhol;
- artes;
- tecnologia da informação e comunicação;
- educação física;
- história;
- geografia;
- filosofia,
- sociologia.
O exame segue no próximo domingo (15), quando os participantes resolverão questões de ciências da natureza e matemática.