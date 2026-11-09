James Gunn deixa presidência do DC Studios e será substituído por ex-executivo da Marvel

A reformulação nas marcas da Warner Bros. após a compra pela Paramount-Skydance fez novas vítimas nesta segunda-feira, 9. CoCEOs do DC Studios, James Gunn e Peter Safran anunciaram em comunicado que deixarão o posto assumido em 2022. A notícia vem após os dois filmes mais recentes do selo, Supergirl e Cara-de-Barro terem resultados insatisfatórios nas bilheterias mundiais.

"Há quatro anos, nós decidimos unir a DC sob uma única visão criativa", escreveram Gunn e Safran em comunicado publicado pelo Polygon. "Neste período, ajudamos a recuperar o Superman como o coração da DC e abrimos as portas para que novas histórias fossem contadas nos cinemas e na TV como Pacificador, Comando das Criaturas, Lanternas e Cara-de-Barro."

"Temos um orgulho imenso da equipe que transformou nossa ambição em algo real, incluindo os atores, funcionários e executivos com quem tivemos a oportunidade de trabalhar."

Em seu Instagram, Gunn compartilhou um comunicado próprio, onde refletiu sobre seu período na chefia do DC Studios, dizendo que o trabalho foi a realização de um sonho de infância e garantindo que ele ainda passará mais um período no estúdio.

"Temos O Homem do Amanhã [sequência de Superman] chegando no ano que vem. E nós [Gunn e Safran] acabamos de começar outro projeto na DC que eu estou escrevendo, e veremos o que acontecerá depois disso."

A Skydance, por sua vez, anunciou que o posto de CEO do DC Studios passará a ser ocupado por Jeremy Latcham, executivo saído do Marvel Studios, onde produziu títulos de sucesso como Homem de Ferro, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Guardiões da Galáxia, dirigido por Gunn.

"Jeremy tem sido um parceiro criativo de [Gunn e Safran] e temos confiança total que James e Peter garantirão uma transição tranquila e colaborativa e seguirão seus trabalhos com carinho, disseram David Ellison e Ynon Kreiz, coCEOs da Skydance, em comunicado oficial. "Estamos empolgados para trabalhar com Jeremy para construir a próxima geração de histórias da DC e reforçar nosso comprometimento com os fãs."

Os executivos ainda agradeceram a passagem de Gunn e Safran, que chegaram ao DC Studios durante a administração de David Zaslav na Warner.

"James e Peter lançaram uma nova era para o DC Studios e lideraram um verdadeiro período de transformação, reestruturando as fundações e construindo uma lista que nos dá orgulho. Agradecemos sua paixão, suas contribuições e seu comprometimento desta marca lendária."

Gunn e Safran trabalharam juntos em diversos projetos que relançaram o universo da DC Comics nos cinemas, incluindo os filmes Superman, Supergirl, Cara-de-Barro e o ainda em produção Batman 2. Na TV, eles comandaram Pacificador e Comando das Criaturas e supervisionaram Lanternas, que foi grande sucesso de crítica e público em sua primeira temporada.

Até o momento, nenhuma decisão sobre os filmes em desenvolvimento pelo DC Studios, incluindo uma animação sobre os Robins e um outro filme do Batman, foi anunciada.