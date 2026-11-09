Phil Collins considera nova turnê: 'É difícil parar'

Prestes a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo, Phil Collins pode retornar às turnês após quase meia década. Afastado dos palcos desde 2022 por causa de uma série de problemas de saúde, o músico afirmou em entrevista recente que não sente que terminou sua jornada musical.

"Depois de uma vida inteira no palco e tendo sentido o gosto [das apresentações ao vivo], é difícil parar. Nunca realmente digo nunca", afirmou Collins em entrevista ao Hall da Fama. "De vez em quando, penso sobre sair em turnê de novo. E você não pode voltar para meia dúzia de shows, porque não é financeiramente prático. Então penso às vezes que não terminei."

Além de uma nova turnê, o músico também considera um novo projeto de inéditas, que seria seu primeiro desde Testify, de 2002. "Tenho um estúdio completamente funcional no porão da minha casa e fico me dizendo 'tenho que descer lá'. Tenho ideias, coisas que terminei, coisas deixadas pela metade. Então, quem sabe? Estou de volta a uma condição que acho que consigo [gravar um novo disco]."

Em 2021, ele saiu em nova turnê com o Genesis, banda que o formou, com uma série de apresentações encerrada no ano seguinte. O próprio Collins admitiu em entrevista recente que, ao fim do circuito, danificou os rins por causa do excesso de bebida.

A única passagem de Collins no Brasil como artista solo aconteceu em 2018, durante a turnê Not Dead Yet, quando se apresentou em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.