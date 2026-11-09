Passageira morre após passar mal em voo de Brasília com destino a Porto Velho

Uma passageira morreu durante um voo da Latam que decolou de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Porto Velho, em Rondônia, na noite de domingo, 8.

De acordo com informações da companhia aérea, a mulher começou a passar mal logo após a decolagem. Um médico que viajava como passageiro chegou a prestar os primeiros socorros ainda na aeronave.

O piloto realizou manobras de órbita, sobrevoando a região em círculos por cerca de 40 minutos para queimar combustível antes de retornar e pousar novamente no Aeroporto Internacional de Brasília.

A equipe médica do aeroporto também foi acionada para prestar socorro em terra, mas a passageira não resistiu. A identidade dela não foi divulgada.

A Latam prestou assistência aos familiares, e os demais passageiros foram reacomodados em outro voo disponibilizado pela empresa, que seguiu viagem rumo a Porto Velho na madrugada de segunda-feira, 9.

"A LATAM Airlines Brasil lamenta profundamente o falecimento de uma passageira no voo LA3600 (Brasília-Porto Velho), de domingo (08/11), e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos", diz a empresa.