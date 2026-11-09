Filipinas suspendem importação de carne suína brasileira por 60 dias

O Departamento de Agricultura das Filipinas anunciou nesta segunda-feira (9) uma medida de salvaguarda comercial que restringe, por 60 dias, as importações de produtos de carne suína e miúdos de diversos países fornecedores, entre eles o Brasil.

Segundo o ministério brasileiro da Agricultura e Pecuária (Mapa), a medida decorre de investigação preliminar das autoridades filipinas sobre os efeitos do aumento das importações na produção local.

“O Mapa acompanha a implementação da medida, em especial a data de início, os volumes autorizados e seus possíveis efeitos sobre as exportações brasileiras”, informou a pasta.

As Filipinas são o principal destino das exportações brasileiras de carne suína in natura, com vendas de US$ 530,9 milhões e 222,7 mil toneladas entre janeiro e setembro de 2026. O número representa cerca de 21% do valor total do produto exportado pelo Brasil no período (US$ 2,5 bilhões).

Negociações

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que já está em tratativas com o governo brasileiro e participará da missão às Filipinas liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda nesta semana, para buscar eventual reversão da medida ora anunciada e a continuidade dos embarques dos produtos potencialmente afetados.

Lula viajará à Manilla, capital das Filipinas, para estreitar o relacionamento do Brasil com o Sudoeste Asiático. Ele participará como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), no dia 15 de novembro.

A ABPA defende que a determinação de qualquer medida observe “critérios técnicos, de transparência e de proporcionalidade”.

“O Brasil é atualmente o principal fornecedor de carne suína para as Filipinas e têm apoiado no fornecimento de proteína de qualidade e acessível à população filipina, especialmente nos últimos anos em que surtos de peste suína africana diminuíram substancialmente a produção local”, disse a entidade, reforçando que já apresentou defesa técnica dentro do processo de salvaguarda no final de outubro.