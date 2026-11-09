Ex-boxeador é preso suspeito de espancar até a morte vendedor de concessionária em SC

O ex-boxeador Thiago Cristofer dos Santos, de 24 anos, foi preso suspeito de espancar até a morte um vendedor de carros de 43 anos na noite de sábado, 7, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida com socos e chutes, principalmente na cabeça, e morreu no local.

O crime ocorreu em frente a uma concessionária de veículos, na região da Praia dos Amores. Thiago foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia. Em depoimento, Thiago afirmou que as agressões foram motivadas por uma questão pessoal. A Polícia Civil não informou detalhes sobre o desentendimento.

A polícia ouviu os envolvidos e acompanhou a perícia no local para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Thiago foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado ao Presídio Masculino de Itajaí. No domingo, 8, a Justiça de Santa Catarina converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Thiago tem um histórico de conquistas no boxe. Foi seis vezes campeão catarinense, conquistou títulos estaduais no Paraná e em São Paulo, venceu os Jogos Abertos dos dois Estados e foi campeão brasileiro. Em 2021, integrou a delegação brasileira no Campeonato Mundial Juvenil de Boxe.