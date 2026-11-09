Raposo Tavares e Castello Branco terão 6 novos radares para flagrar excesso de velocidade

O controle da velocidade vai aumentar em duas das principais rodovias que saem da capital em direção ao interior paulista. Serão instalados seis novos radares em trechos das rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, na Grande São Paulo. A instalação será gradual e os equipamentos devem entrar em operação no mês de dezembro. Os radares serão instalados e operados pela concessionária Ecovias Raposo Castello, mas a aplicação das multas por excesso de velocidade caberá ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Conforme a concessionária, o reforço na fiscalização eletrônica visa estimular o respeito aos limites de velocidade e aumentar a segurança viária.

Na Raposo Tavares, serão instalados cinco equipamentos, entre os quilômetros 17,3, na região do Butantã, na capital, e 32, no município de Cotia. As câmeras vão cobrir os sentidos capital e interior da rodovia.

Já na Castello Branco, o radar ficará no km 19,3, na divisa entre Barueri e Osasco, sentido interior. A implantação inclui obras de infraestrutura, instalação dos equipamentos, testes de funcionamento e aferição.

A previsão é de que os radares entrem em operação em dezembro, após a conclusão dos procedimentos técnicos e da aferição e homologação pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP). A arrecadação das infrações seguirá as destinações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a aplicação dos recursos em ações voltadas à segurança e à educação no trânsito. A concessionária não recebe valores provenientes dessas multas.

Os limites de velocidade nos pontos de instalação variam de 60 a 90 km/h na Raposo Tavares e são de 100 km/h na Castello Branco. A concessionária também será responsável pela implantação da sinalização vertical (placas) nos locais para informar os motoristas sobre a presença da fiscalização eletrônica de velocidade.

Conforme Márcio Vono, coordenador de tráfego da Ecovias Raposo Castello, a fiscalização eletrônica contribui para inibir o excesso de velocidade, um dos fatores de risco no trânsito, já que o cumprimento dos limites permite que os motoristas tenham mais tempo para reagir a situações inesperadas. "Nosso objetivo é incentivar o respeito aos limites de velocidade e contribuir para a prevenção de acidentes. A adoção de uma velocidade compatível com as condições da via é fundamental para preservar vidas", diz.

Atualmente, as rodovias paulistas contam com cerca de 1.200 radares fixos em operação, dos quais 580 estão em rodovias concedidas da malha estadual. Outros 160 radares estão em trechos paulistas de rodovias federais.