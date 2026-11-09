Pais de menina morta a tiros em Guaratiba são ouvidos por policiais

Os pais da menina de três anos que morreu após ser atingida por um disparo feito pela irmã, de 5, dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste, foram ouvidos pela Polícia Civil. A arma utilizada no episódio foi apreendida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as circunstâncias da morte.

A informação sobre os depoimentos e a apreensão foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9). Em nota, a corporação informou que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.



O pai da criança possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também passou por exame residuográfico, procedimento pericial que busca identificar vestígios de disparo de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.



A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.



O caso aconteceu na manhã de domingo (8), dentro da residência da família. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Rocha Faria. No local, os policiais confirmaram a morte da criança. A mãe informou aos agentes que a menina havia sido atingida dentro da residência.





O caso ocorre em um cenário de violência armada que também atinge crianças no estado. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que, entre janeiro e novembro de 2026, 14 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio. Quatro delas morreram. A investigação da morte da menina em Guaratiba segue em andamento. A Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas para esclarecer as circunstâncias do disparo.

