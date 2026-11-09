Caixa apresenta nova identidade visual após quase 30 anos

A reformulação preserva elementos tradicionais da instituição, como o nome Caixa e o característico X azul e laranja, mas aposta em um desenho mais moderno, com letras arredondadas e tonalidades mais vibrantes.

A novidade faz parte de um processo de reposicionamento e modernização da instituição, que busca fortalecer sua presença nos ambientes digitais e aprimorar a experiência dos clientes nos canais de atendimento físicos e virtuais. A nova marca chega acompanhada do slogan “Vem realizar”.

Segundo a Caixa, o projeto foi desenvolvido com base em pesquisas qualitativas e quantitativas para compreender a percepção da marca entre clientes e diferentes públicos.

A última mudança significativa na identidade visual do banco foi em 1997, quando foi lançado o X azul e laranja.

Mudanças no logotipo

Uma das principais novidades está no desenho do nome Caixa. A instituição passa a utilizar uma tipografia chamada unicase, na qual letras maiúsculas e minúsculas apresentam a mesma altura. As formas mais curvas foram adotadas para transmitir proximidade e modernidade.

O tradicional X, principal símbolo visual do banco, também foi redesenhado. As hastes azul e laranja foram preservadas, mas ganharam novas proporções e maior profundidade.

De acordo com a instituição, o azul representa solidez e segurança, enquanto o laranja está associado à diversidade e à brasilidade. O encontro das duas cores simboliza a integração entre as dimensões social e comercial da Caixa.

Novo aplicativo

A modernização também deve alcançar os serviços digitais. A Caixa anunciou o desenvolvimento do Novo App Caixa, que deverá reunir produtos e serviços atualmente distribuídos entre diferentes aplicativos da instituição.

Entre as funcionalidades previstas estão a abertura de contas totalmente digitais, a Conta On!, destinada a jovens de 8 a 17 anos, a integração de benefícios sociais por meio da Plataforma do Cidadão e o programa de fidelidade UAU.

O aplicativo também deverá concentrar opções de crédito, investimentos e informações financeiras dos clientes por meio do Open Finance.

A instituição prevê ainda a utilização de inteligência artificial para oferecer serviços mais personalizados, seguros e intuitivos.

Mudanças nas agências

A nova identidade visual começou a ser adotada em 11 agências distribuídas pelas cinco regiões do país.

Entre as unidades está a agência conceito do Conjunto Nacional, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço será reaberto ao público na quarta-feira (11), com a nova identidade.

A substituição da marca nas demais unidades ocorrerá gradualmente, acompanhando obras de modernização, intervenções e manutenções programadas. A previsão é concluir a implantação em toda a rede até 2030.

A Caixa tem aproximadamente 24,6 mil pontos de atendimento, incluindo agências, postos de atendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, unidades móveis e agências-barco. A instituição está presente em mais de 97% dos municípios brasileiros.

Dez marcas em 165 anos

Fundada em 1861, durante o reinado de Dom Pedro II, a Caixa Econômica Federal completou 165 anos de história em 2026. Ao longo desse período, a instituição adotou dez versões de sua identidade visual.

Confira a evolução dos logotipos da instituição financeira:

Evolução dos logotipos da Caixa Foto: Caixa/Divulgação

Um dos principais marcos ocorreu em 1997, quando o X azul e laranja ganhou protagonismo e se consolidou como símbolo do banco.

O elemento foi preservado nas reformulações realizadas em 2005 e 2017 e permanece como destaque na nova identidade apresentada nesta segunda-feira.